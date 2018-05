Dia das Mães: famosas contam como a maternidade mudou suas vidas

Só quem é mãe sabe como a vida muda depois da maternidade! As noites em claro dos primeiros meses, as descobertas, a responsabilidade de cuidar e formar alguém, as novas prioridades e todo amor do mundo aparecem com uma mistura de sensações. Para celebrar o Dia das Mães, perguntamos para algumas celebs o que mudou na vida delas com a chegada dos filhos. Olha só as respostas!

Monica Benini (Mãe de Otto, de 7 meses)





"A maternidade trouxe uma nova versão de mim, em todos os aspectos. Me fez transcender e repensar toda a minha vida, em todos os aspectos. Me fez elencar as prioridades, colocar cada coisa na sua prateleira de importância, sabe? Todo aquele ritual de preparar o ninho pra receber meu filho aconteceu também internamente. E quando ele finalmente veio ao mundo, descobri em mim uma força visceral que eu sequer imaginava que existisse. Me descobri guerreira, leoa. A empatia com as pessoas que me cercam, com minha própria mãe e com as mães que cruzam meu caminho também multiplicou, porque a maternidade escancara nossas forças, mas também nossas fraquezas. E ao me entender como um exemplo pro meu filho, despertou em mim uma vontade de me tornar a cada dia, um ser humano melhor. Sou mãe a 7 meses e já não consigo imaginar minha vida longe desse menino luz."

Laura Fernandez (Mãe de Sol, de 2 anos)





"As pessoas costumam falar que sua vida muda depois que você vira mãe, realmente muda, mas começa uma outra muito melhor, tão boa que eu particularmente não consigo lembrar da minha vida antes da Sol. Ela me trouxe e me dá todos os dias muita luz e garra. Sou grata por ela ter me dado uma chance de ter uma outra vida, e que vida."

Juliana Alves (Mãe de Yolanda, 7 meses)





"Me tornei uma pessoa muito mais organizada e muito mais feliz. Todos os dias acordo com o sorriso da minha filha e faço questão de fazer o máximo de coisas possíveis com ela."

Joana Balaguer (Mãe de Martin, 3 anos, e Gaia, 3 meses)





"Minha vida mudou completamente depois da maternidade. Antes era tudo eu. Agora, é tudo eles. Sou uma pessoa muito programada e depois que tive filhos isso ficou bem mais difícil porque cada dia é uma novidade."

Giovanna Ewbank (Mãe de Titi, 4 anos)





"Desde que minha filha chegou em minha vida, a minha referência de orgulho passou a ser ela. Quando eu vejo aquela criança cheia de amor no coração, eu sinto orgulho dela, de mim e do Bruno pela família linda que construímos."

Christine Fernandes (Mãe de Pedro, de 14 anos)





"A gente deixa de ser “pessoa física e vira jurídica” emocionalmente. Antes era só você, agora somos dois. Deixamos de ser indivíduo e somos grupo. A simbiose começa na gestação, o mesmo sangue corre nas veias, isso é muito simbólico e ao mesmo tempo transformador. Ao se ter um filho sua visão de mundo muda radicalmente. Sua postura e suas prioridades. Me sinto mais generosa comigo e com os outros. Me atenho ao que realmente importa e se nunca posso ter a certeza absoluta que sou uma boa mãe, continuo tentando. Infinitamente, com afinco e muito amor. E tem outra coisa, eu me identifiquei mais com meus pais. Minha relação com eles sofreu um upgrade e me tornei uma filha melhor."

Bianca Rinaldi (Mãe de Sofia e Beatriz, 8 anos)





"A vida depois da maternidade é como água transformada em vinho. Eu me sinto mais madura, mais em paz e as prioridades são outras. Acredito que seja o ápice do altruísmo, pois abdicamos de muita coisa em prol dos nossos pequenos. Desde que minhas filhas nasceram, senti o peso nos ombros sobre a responsabilidade que eu tinha. Estamos falando da criação de um outro ser humano. No meu caso, que são gêmeas, tem ainda a questão da individualidade de cada uma e como eu posso ajudá-las nesse processo. É um mundaréu de informações todos os dias e que temos que administrar, sem deixar de lado nós mesmas, também. A maternidade abriu os meus horizontes sobre a vida, sobre amor e sobre conhecimento. Aprendo todos os dias, ensino todos os dias. Ao mesmo tempo que é um sentimento lindo, dá um frio na barriga."

Glamour