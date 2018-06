Denílson leva bronca do Detran-SP por dirigir olhando para o celular

O Detran-SP (departamento paulista de trânsito) deu uma bronca no comentarista e ex-jogador Denílson, 40, nesta quinta-feira (28) por um vídeo no qual ele aparece olhando para o celular e apenas com uma mão no volante enquanto dirige.

"Denílson acaba de ser pego no VAR cometendo penalidade máxima: deu um "dibre" na segurança no trânsito em plena grande área", escreveu o Detran-SP em seu perfil em rede social, em uma referência ao árbitro de vídeo adotado pela primeira vez na Copa do Mundo na Rússia.

"Uma mão só no volante e olhando pro celular enquanto dirige? Moiô, hein, pai?", continua a bronca.

Dirigir com apenas uma mão no volante é infração média, prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Mesmo com provas do comportamento inapropriado, contudo, Denílson não pode ser multado. Segundo a regulamentação do Detran, a multa só pode ser aplicada se o infrator for flagrado pelo agente de trânsito ou por equipamentos homologados, como radares.

O ex-jogador da seleção brasileira não foi o primeiro "denunciado" pelo Detran. Em março, foi a vez do cantor Mano Brown, ser criticado por um vídeo no qual ele aparece dirigindo sem cinto de segurança. O apresentador Rodrigo Hilbert e as atrizes Débora Nascimento e Isis Valverde também receberam puxões de orelha por comportamentos inapropriados dentro do carro.

Folhapress