Cristiano Ronaldo Sensualiza em novo ensaio só de cueca

Cristiano Ronaldo está mais sexy do que nunca para a nova campanha de sua marca de underwear. O jogador de futebol do Juventus posou sensual, apenas de cueca (claro!) e arrancou suspiros dos fãs no Instagram.



Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Cristiano aproveitou alguns dias de folga para se jogar nas águas de St. Tropéz, na França, ao lado do filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. e da noiva, Georgina Rodriguez. Além de Junior, Cristiano é pai de mais três filhos, Mateo, Eva e Alana, que nasceu no ano passado.



