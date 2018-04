Corpo do humorista Agildo Ribeiro é velado no Rio de Janeiro

O corpo do humorista Agildo Ribeiro, que morreu no sábado (28) aos 86 anos no Rio, está sendo velado desde 10h deste domingo (29) na capela 1 do Memorial do Carmo, no Caju. A cremação está prevista para as 15h. O artista morreu em sua casa, informa o colunista Ancelmo Gois, em razão de problemas cardíacos.



Entre familiares, colegas de profissão e amigos presentes, o ator e comediante Lucio Mauro Filho conta que tinha projeto de trabalhar com ele e conta como deu a notícia da morte para o pai, que tinha Agildo como o melhor amigo.





O ator Lúcio Mauro filho foi um dos que compareceu ao velório do humorista Gildo Ribeiro (Foto: Eleven/Folhapress)



- Foi uma surpresa para a gente, os amigos todos, estivemos juntos recentemente num prêmio em que entreguei a ele. Combinamos coisas juntos, fazer projetos. Ele partiu bem, estava feliz. Era um homem da graça e do humor, claro que vai deixar uma saudade. Mas não posso dizer aquela máxima 'ah, nem deu tempo para despedir', pois sempre estivemos juntos - afirma Lucio, ao contar sobre a relação profissional com Agildo.

- Depois que fiz um espetáculo com meu pai, Agildo se interessou muito e eu disse que ia amar fazer algo assim com ele. Tínhamos uma semelhança física além da semelhança da comédia. Em algumas propostas, meu pai não queria fazer cinema, era Agildo que fazia meu pai. Enquanto ele estivesse vivo teríamos muitas oportunidades de projetos.

Extra Online