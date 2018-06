Chamada de chata, Cleo Pires diz que fica triste com ofensas de mulheres

Cleo Pires usou seu Instagram na tarde deste sábado (2) para um desabafo. A atriz e cantora viu um post de uma pessoa no Twitter comentando em tom de deboche uma frase dela sobre seus seios. "Alguém desliga a Cleo que já tá chata", escreveu a mulher, marcando o perfil oficial da artista e comentando a decisão de Cleo de exibir seus seios.

"Fico triste quando mulheres me ofendem só por eu ser uma também mulher lutando da minha forma pra me libertar de opressões culturais que viraram normas sociais e me impedem de viver pequenas liberdades proporcionadas a todos que não tenham nascido mulher. Me dói real", desabafou Cleo, que seguiu com um discurso de sororidade.

"Na minha cabeça era para estarmos juntas apoiando umas às outras independente da escolha de cada uma. Porque não podemos escolher formas diferentes de nos definir além do que foi imposto pela sociedade? Uma mulher de verdade é recatada ou não, é mãe ou não, é sofisticada ou não, é culta ou não."

Na semana passada, Cleo Pires publicou um vídeo em suas redes sociais em que exibia seu seios, e justificou: "É MACHISMO eu não poder expor meus seios da forma que eu quero em uma plataforma digital e ela apagar minha foto por isso, enquanto um homem pode posar sem camisa e ser tratado normalmente."

A atriz e cantora também já havia usado uma blusa que deixava os peitos de fora no Carnaval deste ano.





Folhapress