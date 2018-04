Carro com o ator Will Ferrell e mais três pessoas capota na Califórnia

O ator e comediante Will Ferrel, 50, foi internado nesta quinta-feira (12) após se envolver em um acidente entre dois carros na Califórnia, nos EUA. As informações são do jornal The Washington Post.

A batida aconteceu na rodovia Interstate 5 quando um carro atingiu o veículo em que o ator estava, acompanhado do roteirista Andrew Steele, da atriz Carolina Barlow e de seu motorista, Mark Thompson. O carro chegou a capotar, mas Ferrell saiu consciente e conseguiu chamar o resgate. Os quatro foram levados ao hospital Orange County. Ferrell e o roteirista passaram a noite em observação e já foram liberados nesta sexta (13). A atriz e o motorista continuam hospitalizados em condição estável.

O ator e comediante Will Ferrel sofreu um grave acidente de carro na California (Foto: Shutterstock)

"Will está acompanhando a recuperação de seus amigos e expressou gratidão aos bombeiros e paramédicos que os atenderam", disse um representante do ator. "Ele também agradece aos desejos de melhoras e rápida recuperação que tem recebido de amigos e fãs." A polícia não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do outro motorista envolvido no acidente, nem sobre o motivo que provocou a colisão. Humorista consagrado pelo "Saturday Night Live", Ferrell é conhecido pelo personagem Ron Burgundy de "O Âncora" (2004) e a sequência (2013), além dos filmes "Quase Irmãos" (2008), "Ricky Bobby - A Toda Velocidade" (2006), "Um Duende em Nova York" (2003) e "Pai em Dose Dupla" (2016).

Folhapress