Caco Ciocler ri da repercussão de ensaio: 'decretaram o Caco's Day'

Foi uma verdadeira comoção. Caco Ciocler virou assunto nacional após a divulgação de nosso ensaio para a capa da semana na QUEM Acontece e foi parar nos Trending Topics do Twitter. O Edgar de Segundo Sol brincou com o estereótipo de galã em um ensaio cuja repercussão surpreendeu o próprio ator.





Caco Ciocler (Foto: Dêssa Pires)



"Foi inacreditável. Era dia de Copa do Mundo e mesmo assim estava nos Trending Topics, que é um termômetro. Não sei se isso é sério, mas me mandaram mensagens de que a comunidade gay decretou o Caco's Day, que é o dia 15, dia do ensaio", diz o ator aos risos sobre a repercussão que empolgou principalmente os tuiteiros. "Foi muito legal e atingiu todos os universos. Quando entrei no Twitter me disseram que essa rede é como ir ao bar. É isso, todo mundo falando o que quer, o que pensa. Tem gente educada, grosseira, você recebe paqueras, tem as sutis, as diretas, as explícitas, as que passam do ponto... tem de tudo. O legal é que 95% das reações foram muito positivas de gente com senso do humor". avalia.



Caco Ciocler (Foto: Dêssa Pires)



Feliz com o resultado, o ator comemorou também a repercussão do trabalho em seu círculo íntimo de amigos: "Foi um tiro certeiro, de uma coragem de todas as partes, da própria QUEM, que sobrevive da manutenção dessa ilusão do 'galã'. A marca ter topado brincar com esse ponto e subvertê-lo é de uma coragem inacreditável. Acho que o ensaio acabou ficando mais potente e mais sexy do que se tivesse sido feito do jeito convencional. Conseguimos brincar com o feminino e masculino, brincar com a gente mesmo, rir disso tudo, com o que a gente fez e com o que é esse universo. Tive respostas incríveis de pessoas próximas", continua

Quem