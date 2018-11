Boca da Noite recebe o rap do grupo Tocaya

Nessa véspera de feriado o Boca da Noite recebe um grupo de rap Tocaya é a atração de hoje (14) para o show do projeto, a partir das 19h, no espaço Osório Jr/Club dos Diários. Com repertório focado no cotidiano das pessoas, o grupo busca através de suas letras focar em temas sociais.

O Tocaya surgiu em 2013 e é formado pelos rappers Dj Morcegão, Jorge Nigth e Christian Levi. O trabalho dos músicos tem por objetivo dá ênfase principalmente na conscientização e politização através das melodias. DJ Morcegão, integrante do grupo, já tocou em várias bandas da capital, entre elas Narguilé Hidromecânico, Nando Chá e Rock Moreira.

O músico é fundador do movimento organizado de Hip Hop do Piauí, foi líder e integrante do grupo flagrante de 1999 a 2006. Christian Levi começou na música aos cinco anos de idade e realiza três dos quatro elementosdo hip hop: É rapper, bboy e Dj. Já Jorge Nigth é rapper e bboy e também é um dos pioneiros do estilo no Piauí. Tem muita influência na idealização do movimento, onde iniciou sua carreira ainda em 1990.

O Projeto Boca da Noite acontece todas as quartas-feiras no Clube dos Diários.

Yuri Ribeiro