Badalado Bar tem Marquinho do Cavaco e mais neste sábado

Depois da vitória do Brasil nesta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, este sábado (23) será mais um dia de jogões imperdíveis.

À tarde, por exemplo, a partir das 15 horas, haverá o duelo entre Alemanha e Suécia. E nada melhor do que um bom samba com cerveja gelada, num ambiente agradável, para acompanhar a partida, que pode determinar se a atual campeã ainda terá chances de seguir viva na competição.

Uma ótima opção de local para acompanhar a partida é o Badalado Bar, que tem uma das melhores rodas de samba e pagode da capital.

Neste sábado, quem se apresenta na casa é o Marquinho do Cavaco, com a participação do grupo H-Lera.

O Badalado Bar fica localizado na Avenida Joaquim Ribeiro, centro-sul de Teresina, próximo ao cruzamento com a Avenida Miguel Rosa.