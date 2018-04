Badalado Bar reúne grandes atrações do pagode neste sábado

O sábado será de muita animação no Badalado Bar, que vai reunir alguns dos principais grupos de pagode da região.

A casa abre a partir do meio-dia, e a partir das 13 horas as atrações começam a se revezar no palco. Neste sábado, o Grupo CDL e o Samba no Coreto farão a alegria da galera.

A festa também terá participações do Bola da Doce Ilusão, de Yure Rodrigues e de Juvenal DD.

Além de uma feijoada deliciosa, o Badalado oferece promoções imperdíveis de bebidas. E o público ainda pode acompanhar num telão os jogos do Campeonato Brasileiro.

O Badalado Bar fica localizado na Avenida Joaquim Ribeiro, centro-sul, próximo ao cruzamento com a Avenida Miguel Rosa.