Ariana Grande ganha anel de noivado de quase R$ 370 mil

Noivo de Ariana Grande, Pete Davidson desembolsou uma bolada no anel que deu de presente para a cantora. Segundo o TMZ, a peça feita sob encomenda é avaliada em quase 100 mil dólares, algo em torno de R$ 370 mil.

Segundo fontes do site, especializado em celebridades, Davidson pagou 93 mil dólares no anel de diamante e platina no mês passado.

A peça, que levou duas semanas para ficar pronta, foi fabricada por joalheiro de Nova York conhecido pelo apelido de Mr Flawless.

Pete e Ariana ficaram noivos após um curto período de namoro. Ambos tiverem longos relacionamentos anteriormente - Ariana com Mac Miller e Pete com a filha do ator e comediante Larry David, Cazzie.

Recentemente, Miller foi preso por dirigir sob efeito de alcool pouco tempo após separação se tornar pública. Ariana chegou a fazer um pedido em seu Twitter ao ex após a prisão dele: "Por favor, cuide de você".





Folhapress