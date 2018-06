Após tumulto com fãs, Shawn Mendes circula livremente em São Paulo

Já pensou estar esperando o seu voo e dar cara com um show particular de Shawn Mendes? Foi isso que aconteceu com os passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na tarde desta sexta-feira (29). O ídolo canadense - que causou o maior tumulto em sua chegada no Brasil - circulou quase que despercebido pela área de embarque, fez um lanche e ainda tirou um violão da mala e cantou no local.



Shawn Mendes tocando violão no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Foto: Reprodução/Instagram



Em registros feitos pelo influenciador digital Murilo Henare, responsável pelo perfil @migasualoca, no Instagram, ele mostrou o cantor bem à vontade em solo brasileiro. "Gente o Shawn Mendes passou na minha frente e tirei uma foto. O ícone é muito acessível. Até a MC Loma é mais assediada. Ele vai no mesmo voo que eu para Goiânia e ele está ali pagando o seu bom pão de queijo na fila, bem assim: ícone e acessível", brincou Murilo na rede social.

O cantor veio ao Brasil para uma única apresentação. Ele fará um show no Villa Mix Festival, em Goiânia, no domingo (1). Em 2017, ele foi uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio.

