Após polêmica, Hugo Gloss recupera conta no Instagram

Depois de ter tido a conta com mais de 11 milhões de seguidores bloqueada pelo Instagram, no último final de semana, Hugo Gloss recuperou o perfil nesta quinta-feira (18). Sem fazer alarde, o blogueiro apenas publicou um stories com a frase célebre de Clara, de "O Outro Lado do Paraíso": "Você não sabe o prazer que é estar de volta".

Gloss, que está em Londres para cobrir o casamento real do príncipe Harry com a atriz Megan Markle, chegou a abrir seu perfil pessoal. A conta dele e de outros blogueiros famosos foram suspensas após denúncias de direitos autorais.

"A remoção aconteceu por reivindicação de direitos autorais. Ou seja, o Instagram recebeu denúncias de que alguns conteúdos postados não eram autorizados pelos autores, mesmo que com os devidos créditos. Uma das denúncias, por exemplo, diz respeito a um vídeo do BBB, de Ana Clara cantando no Karaokê. A TV Globo reivindicou os direitos autorais do vídeo. Outra denúncia foi da foto de J Balvin e Beyoncé no Coachella, postada pelo cantor. A agência do fotógrafo, reivindicou os direitos", explicou a nota.

Folhapress