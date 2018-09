Anitta e o empresário Thiago Magalhães confirmam separação após rumores

Anitta, 25, e o empresário Thiago Magalhães, 27, estão se separando, segundo confirmou neste sábado (8) a assessoria da cantora.

"A decisão foi tomada de comum acordo. A amizade, a admiração e o carinho permanecem", afirmou em nota.

A cantora já tinha aparecido sozinha em duas ocasiões nos últimos dias, o que levantou rumores de término do relacionamento dos dois, que casaram em novembro de 2017, com uma cerimônia realizada no meio da floresta amazônica durante a gravação do clipe "Is That For Me".

Na noite de quinta (6), Anitta foi a uma casa noturna da zona norte do Rio sem o marido, segundo informações do jornal Extra.

Já na sexta (7), a cantora fez um churrasco em sua casa, novamente sem a presença de Magalhães. Na ocasião, ela soube que vai ser tia e comemorou nas redes sociais.

"Comecei o dia com a notícia de que vou ser titia. Que máximo! Quero que seja menina porque vou fazer uma boneca. Já avisei meu irmão que se for menina para prepara o coração porque vou fazer e acontecer com essa criança. Vai virar um ícone fashion. Amei que vou ser titia", afirmou no Instagram.

Folhapress