Anitta e Maluma voltam a se seguir nas redes sociais após um ano

Bandeira branca! Depois de quase um ano estremecidos, Anitta e Maluma voltaram às boas nas redes sociais. Tanto ele quanto ela são as últimas pessoas a serem seguidas em seus perfis.



Tudo começou em junho do ano passado. Fãs especularam que algumas mensagens deixadas pela cantora no Twitter seriam destinadas ao colombiano. "Por que as pessoas são tão egoístas e inseguras?", escreveu ela.

Maluma foi a primeira parceria internacional de Anitta a ganhar repercussão mundial, quando gravaram "Sim ou não". Os dois chegaram a se apresentar em programas de TV, como o "Música boa" (apresentado pela própria cantora) e "Altas horas", e fizeram alguns shows juntos.

Extra Online