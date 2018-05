'100% Só pra Sambar' e 'Nação Sambista' animam o pagode do Badalado Bar

Este será mais um sábado de muito pagode, feijoada e cerveja gelada no Badalado Bar, que já se consolidou como um dos points mais movimentados do centro de Teresina no fim de semana.

Hoje, a festa fica por conta dos grupos "100% Só pra Sambar" e "Nação Sambista".

A casa ainda vai transmitir, num telão, o clássico carioca Flamengo x Vasco, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E quem chegar cedo ainda aproveita uma promoção imperdível: R$ 6 a cerveja de 600 ml e R$ 3 a de 300 ml.