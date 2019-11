Outlet Chic acontece no Theresina Hall com até 80% de desconto

O Outlet Chic, considerado o maior bazar do Nordeste, chega a sua 16ª edição neste final de semana. O evento que acontece no Theresina Hall começa na sexta-feira (22) e vai até o domingo (24). Nos três dias, com horário de funcionamento das 10h00 às 22h00.

Serão mais de 100 marcasnacionais, franquias e de diferentes estados com os mais variados produtos, que vão desde moda masculina, feminina e infantil a serviços de beleza, acessórios,calçados e óculos.

O atrativo deste ano são descontos que chegam a 80%. O relações públicas do Outlet Chic, Rossiney Milhomem, explica que os preços baixos são possíveis devido a proximidade do período da Black Friday. “A cidade está toda alvoroçada por esse outlet porque tem esse diferencial por estar na semana da Black Friday. Se já era barato, ficou mais barato ainda”, afirma.

Rossiney Milhomem explica que os descontos chegam a 80% (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Outra melhoria que o evento apresenta é um espaço mais confortável para os participantes. “Esse o ano vem totalmente diferente até mesmo por causa do espaço. A gente inovou na busca de mais conforto para os clientes como para os lojistas. A comodidade do Theresina Hall é indiscutível e toda a estrutura que temos a oferecer”, disse.

O atrativo dos preços, as variedades de marcas, as facilidades pra quem deseja antecipar as compras de natal e ano novo e a presença do ex-bbb Elieser Ambrosio devem atrair um grande número de pessoas ao Theresina Hall nos três dias de evento.

Otávio Neto