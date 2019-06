Mais três quadrilhas se classificam para a grande final do Festival Piauiense

Mais três quadrilhas se classificaram na noite desta sexta-feira (21) para a grande final do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, que acontecerá no domingo (23).

As apresentações das quadrilhas acontecem no estacionamento do Theresina Hall, e a entrada é gratuita. Nas noites de quinta a sábado acontecem as etapas classificatórias da competição. Em cada noite três grupos se classificam para a final, quando nove quadrilhas disputarão o título de campeã 2019.

Organizado pela Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas (Fepiq), o concurso chega este ano à sua 10ª edição, e é o único classificatório estadual para o Nordestão, a maior competição de quadrilhas do país.

A noite de sexta-feira foi marcada por grandes apresentações Festival Estadual de Quadrilhas Juninas (Foto: Poliana Oliveira/ O Dia)

Apenas a grande campeã conseguirá uma vaga na competição regional. Já a segunda colocada no festival ficará com uma vaga no concurso nacional de quadrilhas, que é menos cobiçado que o Nordestão.

"A campeã vai representar o Piauí em Santa Rita, Paraíba, no maior concurso de quadrilhas do Nordeste, que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho, e a vice-campeão vai representar o Piauí no nacional, em Brasília, nos dias 27 e 28 de julho", detalha Pedro de Almeida Oliveira, o Bob, presidente da Fepiq.

Na segunda-noite do festival, classificaram-se para a grande final os seguintes grupos: Lua de Prata, em 1° lugar, com 447,6 pontos; Balança Matuto, em 2° lugar, com 442,3 pontos; e Balancê, em 3° lugar, com 430,2 pontos.

Nesta noite de sábado é a vez de mais cinco quadrilhas se apresentarem no Theresina Hall: Asa Branca do Agreste, Explosão Estrelar, Rei do Cangaço, Mandacaru do Sertão e Lumiar.





O concurso de quadrilhas é apenas uma das atrações do Festival O DIA Junino, que iniciou na noite de quinta-feira e vai até o domingo.



Além das espetaculares performances das quadrilhas juninas, o público que compareceu ao festival nesta noite de sexta também pôde assistir aos shows de Paulynho Paixão, Cesinha Garcia e Forró do Barão.



Cícero Portela