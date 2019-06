Festival O Dia Junino: megaevento busca valorização cultural na Capital

De um lado, as melhores quadrilhas juninas do Piauí em apresentações empolgadas. Do outro, um grande palco onde acontecerão shows nacionais e regionais, além de uma área toda voltada para a gastronomia típica do período junino. Este é o cenário que se desenha para a realização do Festival O Dia Junino, que acontece de 20 a 23 de junho, no estacionamento do Theresina Hall, zona Leste de Teresina. O evento é gratuito e aposta na valorização cultural como forma de celebrar o mês típico das festas de São João.



“Este evento acontece através da parceria da Fundação Otávio Miranda com a Federação Piauiense de Quadrilhas (FEPIQ). É um evento que vai receber nossas quatro plataforma de comunicação do Sistema O Dia: TV, rádio, portal e Jornal, para apresentar ao público toda a cobertura dos quatro dias de festa”, explica o diretor de marketing do Sistema O Dia, Alberto.

A banda Fulô do Sertão é uma das atrações do grande festival (Foto: Divulgação)

O Festival contará com a estrutura do Theresina Hall, além do apoio da polícia militar, bombeiros e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans). O evento começará, diariamente, às 19horas, na tentativa de congregar os diversos tipos de público interessados em celebrar o mês junino.

“É uma festa popular, gratuita, estamos fazendo um trabalho de valorização na cultura junina, estamos realizando uma festa para o piauiense que visa mostrar, pro maior número de pessoas, o trabalho, a dedicação e o espetáculo que vai ser neste quatro dias”, destaca Alberto.

Shows com grandes nomes do forró nacional, como Mara Pavanelli e Paulinho Paixão, fazem parte da programação da festa, além das bandas regionais que também animarão o público durante os quatro dias de evento, como Gonzaga Lu, Cesinha Garcia e Fulô do Sertão.

Já as quadrilhas juninas serão responsáveis por reforçar ainda mais a cultura junina dentro do evento. Serão mais de vinte quadrilhas que se apresentarão em um espaço ladeado por arquibancadas e estrutura de som, para garantir a festa para quem faz e para quem assiste.

Glenda Uchôa - Jornal O Dia