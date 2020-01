Sabor de petisco apimentado

Os sabores, formas e cores das pimentas são variados. Também são variadas as maneiras de serem consumidas. Podem ser frescas, em conserva, defumadas, secas, assadas, moídas.

As pimentas maiores são ótimas para serem servidas com recheios, não só pela questão do tamanho, mas porque geralmente são mais suaves, podendo ser consumidas em maior quantidade sem fazer a gente chorar.

Pimentas em conserva são ótimas para sanduíches; defumadas vão bem com ensopados e molhos; secas dão um sabor mais complexo e terroso; moídas são ótimas para adicionar um gosto extra aos mais variados pratos.



Chefe Larissa Batista





Conserva de pimenta recheada com queijo

Ingredientes: 2 xícaras de óleo vegetal, 2 xícaras de vinagre de maçã, 2 xícaras de açúcar branco, 4 xícaras de ketchup, 1 quilo de pimenta (fresca) tipo dedo de moça, cortado a parte do talo e com sementes removidas, 300g de queijo provolone cortado em pequenos cubos, 1 pitada de orégano seco, 1 dente de alho picado.

Modo de preparo: Em uma panela grande, misture o óleo, o vinagre, o açúcar e o ketchup até que o açúcar se dissolva completamente. Deixe ferver e adicione a pimenta inteira, sem sementes e já recheada com os pequenos cubos de queijo. Reduza o fogo para baixo e cozinhe por 10 minutos. Tempere com orégano e alho. Coloque em recipientes de vidro esterilizado, deixando 1/4 de polegada de espaço livro na parte superior. Colocar a tampa e processar em banho-maria por 10 minutos para selar.

Pimenta recheada com queijo e linguiça

Ingredientes: 1 Kg de linguiça de carne de porco (tripas removidas), 250 g de queijo brie, amolecido, 1 xícara de queijo parmesão ralado, 1 quilo de pimenta (fresca) tipo dedo de moça, cortada ao meio e sem semente.

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 220 graus. Coloque a linguiça em uma frigideira em fogo médio e cozinhe até dourar. Remova a gordura. Em uma tigela, misture a linguiça, o queijo brie amolecido e o queijo parmesão. Para a montagem, coloque cerca de 1 colher de sopa de salsicha em cada metade da pimenta. Disponha as metades recheadas em assadeira. Asse por 20 minutos no forno pré-aquecido, até dourar e borbulhar levemente.

Pimentas recheadas à bolonhesa

Ingredientes:1/2 xícara de arroz cozido, 2 colheres de sopa de azeite, 1/8 xícara de cenoura picada, 1/8 xícara de aipo, 6 pimentas grandes, com caules e sementes removidos, cortadas ao meio longitudinalmente, 250g de carne moída, 125g de bacon levemente defumado, picado, 1 1/2 xícaras de molho marinara previamente preparado, 1/4 xícara de vinho tinto, 1/2 colher de chá de flocos de pimenta vermelha, 1/3 de xícara de creme de leite, 1/2 xícara de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 200 °C. Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira em fogo médio. Misture as cenouras e o aipo; cozinhe e mexa até os legumes ficarem macios - cerca de 5 minutos. Misture a carne moída e o bacon e cozinhe até dourar e desintegrar; remova qualquer excesso de líquido e volte ao fogo. Adicione o molho marinara, o vinho e os flocos de pimenta vermelha e cozinhe por 10 minutos. Misture o creme, metade do queijo parmesão e arroz. Cozinhe por mais 5 minutos ou até que a maioria dos líquidos seja absorvida. Coloque as pimentas em uma assadeira rasa e encha com uma mistura preparada. Regue com o restante do azeite e cubra com o restante do queijo parmesão. Asse, descoberto, por 30 minutos no forno pré-aquecido. Servir quente.

Molho marinara

Ingredientes: 1 kg de tomates maduros, 1 dente de alho descascado e picado, fio de azeite de oliva extra virgem (10 ml), 1/2 cebola branca, 2 folhas de manjericão fresco, Sal (quantidade necessária), 1 pitada de pimenta preta moída, 1 pitada de orégano, uma pitada de açúcar.

Modo de preparo: Lave os tomates, corte em cruz e coloque para cozinhar em água fervente por um minuto. Retire da panela, deixe esfriar, remova a pele, esmague o tomate com as mãos. Utilizando uma panela grande, doure o alho no fio de azeite; acrescente cebola e o manjericão picados e cozinhe por 5 minutos ou até ficarem macios. Coloque o tomate esmagado. Ao começar a ferver, coloque o fogo em temperatura mínima e cozinhe por cerca de uma hora. Acrescente sal, pimenta, açúcar a gosto e cozinhe por mais um minuto. Deixe descansar antes de utilizar.







Chocolate Habanero



Trinidad Moruga Scorpion



Meus sinceros agradecimentos à família O Dia pela convivência agradável. Votos de pleno sucesso neste ano de 2020 em nome da diretora administrativo-financeira do Sistema O Dia, Tânia Miranda, extensivos a todos do grupo.