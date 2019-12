Sabor de pâtisserie

Temperos com Lara

Murilo Henrique Nogueira é formado em Gastronomia, com especialização pelo Le Cordon Bleu que se trata de uma rede internacional de ensino de gestão de hospitalidade e de escolas de culinária que ensinam cozinha francesa.

“Desde criança, vendo meus pais trabalharem fazendo bolos e também os ajudando a preparar diversas iguarias, terminei por me interessar imensamente pelo segmento da culinária”, relata Murilo. “A paixão começou naquele momento”, acrescenta o empresário de 27 anos que nasceu e cresceu vendo os pais atuarem nesta atividade de produção de bolos, atualmente contando com cinco lojas, tanto em Piauí quanto no Maranhão.

O jovem empresário agora vai se dedicar a um passo bem maior, com a abertura de uma pâtisserie de modo a aplicar todo o conhecimento que assimilou por meio dos estudos realizados.

“Teresina é carente de doces que fujam do leite condensado eu acredito que a confeitaria francesa vai dar certo aqui. O nosso cardápio vai ser bem fiel ao nome pâtisserie. Quero realmente que tenham doces franceses. Na confeitaria não vai entrar leite condensado para que sejam o mais fiel possível à sua essência”, destaca Murilo Nogueira.

"Além da confeitaria clássica, o novo espaço do empresário contará com uma parte de salgados que também seguirá a inspiração francesa com um toque de contemporaneidade. Certamente todos vão apreciar", finaliza.







Larissa Batista

Macaron fácil

Ingredientes para os Macarons: 100 gramas de açúcar de confeiteiro (também conhecido como açúcar em pó), 100 gramas de amêndoas moídas, 2 claras de ovo em temperatura ambiente, uma pitada de sal, 55 gramas de açúcar refinado.

Para o recheio: 150 gramas de manteiga sem sal (amolecida), 75 gramas de açúcar de confeiteiro (também conhecido como açúcar em pó).

Modo de preparo: Embora existam várias etapas para esta receita, este prato de macaron é dividido em categorias viáveis para ajudá-lo a planejar melhor a preparação e o cozimento.