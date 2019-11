Marmitas personalizadas ganham o gosto dos teresinenses

Sabor de marmitas personalizadas

Um novo serviço já começa a conquistar o gosto de teresinense.Trata-se de marmitas personalizadas.Quem apostou na ideia já observa resultados positivos no empreendimento.







A empreendedora Viviane Luiza diz que ao iniciar o serviço de cozinha personalizada em domicilio, oferecendo planos mensal e quinzenal, mirou em ofertar receitas que sejam de acordo com as preferências dos clientes.

“Tanto atendo aquele que tem restrições alimentares como quem apenas deseja uma comida de verdade, com sabor diferenciado, com tempero bom, fugindo do lance de marmita convencional de já existe em todo lugar, declara Viviane.

“Procuro usar a criatividade para variar porque sei o quanto é difícil a pessoa conseguir se alimentar bem”, acrescenta.

O leque de opções que Viviane oferece vai desde estrogonofe de frango com molho de tomate caseiro e purê de batata a hambúrguer de picanha recheado com provolone e legumes assados. Também existe opção de lasanha de berinjela à bolonhesa ou um frango oriental com legumes, purê de couve flor e carne de panela.







Viviane Luiza





Strogonoff de frango

Ingredientes: 2 colheres de sopa de óleo de canola, 900g de peito de frango desossado e sem pele (ou coxa) 450g de cogumelos cortados em fatias finas, 1 cebola cortada em fatias finas, 1 1/2 xícaras de creme de leite integral, 1/2 xícara de caldo de galinha, 1 colher de sopa de molho inglês, 1 colher de chá de alho em pó, 1 colher de sopa de salsa fresca picada, pimenta preta moída na hora, sal a gosto.

Modo de preparo: Pré-aqueça uma panela grande em fogo médio-alto e adicione óleo. Tempere o frango com sal, pimenta e alho em pó. Refogue o frango na panela e deixe até dourar. (Escorra o caldo do frango produzido durante o cozimento, mas não descarte.) Retire o frango da panela e reserve. Adicione a cebola e o cogumelo à mesma panela. (Pode ser necessário adicionar um pouco mais de óleo.) Refogue cogumelos e cebolas em fogo médio-alto até dourar. Reduza o fogo e adicione o frango novamente na panela. Misture o creme de leite e o restante do caldo de galinha; acrescente o sal e a pimenta preta moída. Mexa até o molho ficar completamente liso. Deixe cozinhar tudo por alguns minutos e misture a salsa. Sirva o estrogonofe de frango com macarrão de ovo, ou outra massa de sua preferência, arroz, purê de batatas ou legumes.





Lasanha à bolonhesa

Ingredientes: 3 colheres de margarina, 4 colheres de farinha de trigo,2 xícaras de leite, 2 xícaras de creme de leite, sal e noz-moscada a gosto, 1 colher de óleo, 2 dentes de alho amassados, 1 cebola picada, 300 g de carne moída, 3 xícaras de polpa de tomate batida no liquidificador, 3/4 xícara de água quente, sal a gosto, 200 g de presunto fatiada, 200 g de mussarela fatiada, 250 g de massa para lasanha.

Modo de Preparo:

Molho branco: derreta a margarina e doure a farinha em fogo baixo mexendo sempre, acrescentando o leite aos poucos. Cozinhe até obter um molho encorpado, adicione o creme de leite e tempere com sal e noz-moscada. Reserve.

Molho à bolonhesa: aqueça o óleo junte o alho e a cebola até dourar. Acrescente a carne moída até fritar, quando a carne estiver frita acrescente a polpa de tomate e a água misture o sal e cozinhe até ferver.

Montagem: em um refratário grande, coloque uma camada de molho à bolonhesa, massa para lasanha, presunto, mussarela, molho branco. Adicione mais massa para lasanha presunto e mussarela e termine com molho à bolonhesa.

Para finalizar, polvilhe um pouco de queijo parmesão ralado e leve ao forno para gratinar por 20 minutos.