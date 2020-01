Sabor de feijão temperado

A parceria feijão com arroz, além de saborosa, é rica em nutrientes visto que os dois ingredientes se complementam.

Destaque-se que arroz possui várias vitaminas do complexo B, carboidratos, cálcio, folato e ferro. Já o feijão contém proteína vegetal, é fonte de ferro, vitaminas do complexo B e de minerais fundamentais para o bom funcionamento do organismo.

O arroz quando consumido sozinho pode aumentar a taxa de açúcar no sangue mas, quando acompanhado do feijão, isso não acontece pois o feijão possui propriedades que estabilizam a glicose.

E que tal também testar novas combinações dessa unanimidade nacional que é o feijão?









Favas com molho à portuguesa

Ingredientes: 5 colheres de sopa de azeite, 3 cebolas grandes picadas, 2 dentes de alho picados, 2 colheres de sopa de flocos de pimenta vermelha, 1/4 xícara de molho de tomate, 2 xícaras de água quente, 3 colheres de sopa de salsa fresca picada, sal a gosto, 1/2 colher de chá de pimenta preta, 2 colheres de chá de colorau, 500g de feijão fava cozido.

Modo de preparo: Aqueça o óleo em uma panela grande em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até dourar. Misture os flocos de pimenta vermelha, molho de tomate, água quente, salsa, sal, pimenta preta e colorau. Deixe ferver, reduza o fogo e cozinhe por 30 minutos. Adicione o feijão fava cozido e misture delicadamente. Retire do fogo e deixe descansar por alguns minutos para permitir que os sabores se harmonizem.









Salada de feijão

Ingredientes: 500g de feijão verde cozido, escorrido, 2 tomates médios frescos picados, 1 cebola pequena picada, 1 pepino em cubos,2 dentes de alho picados, 1/4 de xícara de salsa fresca picada, suco de 1 limão, 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de cominho em pó, sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo: Combine o feijão verde cozido, tomates, cebola e pepino em uma tigela de salada. Misture com alho, salsa, suco de limão e azeite. Tempere com cominho, sal e pimenta a gosto.









Feijão com marisco e quiabo

Ingredientes: 200g de feijão seca, água fria, conforme necessário, 3 colheres de sopa de azeite, 1 dente de alho descascado, 1 folha de louro, 1 cebola pequena, descascada, 3 raminhos de salsa fresca,1 pitada de açafrão, 3 colheres de sopa de migalhas de pão seco, 5 quiabos inteiros, 400 de mariscos refogados sem as conchas, 1 pitada de sal, 1/4 colher de chá de vinagre, 3/4 xícara de água, sal a gosto.

Modo de preparo: Coloque o feijão em um recipiente grande e cubra com vários centímetros de água fria; deixe descansar por 8 horas ou durante a noite. Retire da água. Transfira o feijão para uma panela, cubra com água fria e leve a água para ferver em fogo alto.

Despeje o azeite em uma panela grande. Adicione o dente de alho, a folha de louro, a cebola descascada inteira e os raminhos de salsa. Quando a água e o feijão estiverem fervendo, escorra o feijão e despeje na panela com o azeite e os temperos. Adicione água fria e fresca para cobrir. Tampe a panela e cozinhe o feijão em fogo muito baixo até ficar macio, cerca de 1 hora e meia. Despeje o açafrão no feijão e misture bem. Polvilhe as migalhas de pão sobre o feijão, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos ou até que o feijão esteja bem macio. Adicione os quiabos e deixe cozinhar por mais 5 minutos ou até ficarem macios.

Quando o feijão estiver macio, adicione sal a gosto e misture os mariscos refogados previamente. Coloque em tigelas e sirva.







Chef Larissa Batista