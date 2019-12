Sabor de bauru brasileiro

Confiram um delicioso bauru na versão super especial da chef Ana Zambelli que atua em restaurantes de destacada rede de hotel, na capital paulista.

A chef acaba de ser escolhida para representar São Paulo no Prêmio Nacional Dólmã, como vencedora do Enchefs daquele estado. A premiação nacional terá sede aqui no Piauí, em março de 2020, tendo em vista que o nosso Estado será o anfitrião do evento Enchefs Brasil e da Cerimônia de Premiação Dólmã.







Chef Larissa Batista







Ana Zambelli, reconhecida como a primeira brasileira a trabalhar no restaurante espanhol El Bulli, com o premiado chef Ferran Adriá, representará o Estado de São Paulo no Prêmio Nacional Dólmã.





Bauru Brasileiro

Pão baguette médio bem crocante 1 unidade

Maionese picante 30g

Pesto brasileiro 30ml

Foundue de queijos brasileiros 100g

Tomate defumado no melaço 3 fatias

Picles de pepino na cajuína 3 fatias finas

Rosbife de filet as ervas 70g

Rosbife as ervas

Filet mignon 1kg

Alho 50g

Tomilho 50g

Erva primavera 3 folhas

Sal rosa 15gr

Mix de temperos (9 especiarias)

Manteiga 100g

Oleo de coco de babaçu 200g

Pimenta do reino em grão 10g

Grelhar em frigideira até caramelizar bem e levar o forno por 30 minutos a 180 graus

Esfriar e enrolar no papel filme para poder fatiar bem fino

Maionese picante:

2 gemas

1 ovo

1 colher de mostarda amarela

2 colheres de sopa de vinagre japonês

1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado

100g de pimenta srirasha

Sal rosa

500ml óleo de girassol gelado

Bater tudo no liquidificador até ficar em textura de maionese e manter refrigerado

Pesto brasileiro

500 ml de azeite

½ maço de salsa

½ maço de cebolinha

3 folhas de erva primavera (opcional)

1 kiwi

1 dente de alho

5 castanhas de caju

30g de queijo alagoa (MG)

Tirar a casca e a parte branca do kiwi e bater todos os ingredientes no liquidificador

Picles de pepino na cajuína

Pepino fatiado bem fino 1 unidade

Cajuína 300ml

Vinagre japonês 50ml

Foundue de queijos brasileiros

Queijo Senzala com mofo 50g

Queijo alagoa 100g

Queijo prato 100

Queijo do reino da canastra 150g

Manteiga 50g

Agua quente 50ml

Misturar tudo e mexer bem em banho maria até formar uma massa única

Montagem:

Abrir o pão e retirar o miolo

Passar uma colher de maionese picante

Colocar o rosbife fatiado por cima

Por cima do rosbife colocar três fatias de tomate defumado

Por cima do tomate três fatias de pepino na cajuína

E por cima de tudo o foundue de queijos brasileiros