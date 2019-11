Sabor de Barra Grande

A segunda edição do Festival Gastronômico Begê Sabor e Sol, marcada para acontecer de 05 a 07 de dezembro, já movimenta Barra Grande, povoado de Cajueiro da Praia, no litoral piauiense.

O elemento comum a todas as delícias que serão destaques no maior evento de gastronomia daquela região é a macaxeira, com presença em diferentes versões que vão desde chips ao purê.



Chef Larissa Batista





Um mar de sabores



Os pratos que irão abrilhantar o Begê já estão definidos pelos empresários participantes. Além de frutos do mar - como camarões, lagostas, arraias e polvos - a tradicional carne de sol bem como o saboroso capote também aparecem entre os destaques do festival.

Mais de trinta estabelecimentos, entre restaurantes e pousadas, aderiram ao evento que na sua primeira edição já foi pleno de sucesso.

“Espero mais sucesso e tenho plena convicção de que virá pois já temos a experiência da versão anterior”, diz entusiasmada a empresária Rosângela Castro. “O público pode esperar, não somente do nosso estabelecimento, mas de todos os participantes, um bom atendimento, além de pratos saborosos, elaborados a partir de produtos regionais”, completa Rosângela cujo restaurante vai apresentar como prato do festival um arroz caldoso, lagosta na chapa e macaxeira frita.

O empresário e chef Hervé Witmeur também demonstra plena confiança no sucesso do evento. “No ano passado o evento já foi exitoso e este ano com a vinda do chef Onildo Rocha, também se espera uma grande repercussão”, declara. O restaurante de Hervé vai apresentar para o festival um prato composto por arraia grelhada, ostra, chips e farofa de macaxeira.

Quem vai participar pela primeira vez representando o restaurante no qual passou a atuar a menos de um mês é o jovem chef Orlando que não economizou criatividade ao desenvolver uma entrada que inclui sagu e ceviche.

Já o empresário Decarts Veras, participante da primeira edição do Begê, confirmou presença na segunda versão e destacou que o evento é muito importante para mostrar aos turistas, além dos atrativos de Barra Grande mas também a beleza e culinária diferenciada da Barrinha.

A empresária Mariana Rebelo vai participar pela primeira vez do evento e diz que espera uma grande movimentação. “Certamente teremos muita repercussão”, declara. No restaurante, irão servir um “ninho de capote” que traduz com muito sabor o verdadeiro sentido da culinária regional.

Também será possível apreciar durante o festival diversas iguarias à base de peixe e camarão, polvo, entre outros frutos do mar, sendo que até mesmo a tradicional carne de sol, tão apreciada na culinária nordestina, já tem presença marcada no festival com acompanhamentos para lá de saborosos.



Chef Orlando



Empresário e chef Hervé Witmeur



Empresária Mariano Rebelo



Empresária Rosângela Castro