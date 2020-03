Sabor de alimentos bons para a saúde

Alimentar o seu corpo com certos alimentos pode ajudar a manter seu sistema imunológico fortalecido. Em tempos incertos de pandemia, planeje suas refeições para incluir impulsionadores do sistema imunológico. Lembrando sempre que variedade é a chave para uma nutrição adequada. Além disso, o importante é dispor de um cardápio balanceado, sendo que um profissional da área de Nutrição é quem está qualificado para lhe dar orientações mais adequadas.































Frutas cítricas

A vitamina C aumenta a produção de glóbulos brancos . Estes são essenciais para combater infecções. Frutas cítricas populares incluem: toranja, laranjas, tangerinas, limões e limas. Como seu corpo não produz ou armazena, você precisa de vitamina C diariamente para manter a saúde. Quase todas as frutas cítricas são ricas em vitamina C. Com essa variedade para escolher, é fácil adicionar um pouco dessa vitamina a qualquer refeição.









Pimentões vermelhos

O pimentão vermelho contém duas vezes mais vitamina C do que os cítricos. Eles também são uma fonte rica de beta-caroteno. Além de impulsionar seu sistema imunológico, a vitamina C pode ajudar a manter a pele saudável. O beta-caroteno ajuda a manter os olhos e a pele saudáveis.

Frutos do mar

Alguns tipos de marisco são repletos de zinco. O zinco não recebe tanta atenção quanto muitas outras vitaminas e minerais, mas nosso corpo precisa dele para que nossas células imunológicas possam funcionar como pretendido. Variedades de mariscos com alto teor de zinco incluem: caranguejo, mexilhão, lagosta.

Brócolis

O brócolis é uma excelente fonte de vitaminas e minerais. Contendo vitaminas A, C e E, além de muitos outros antioxidantes e fibras, o brócolis é um dos vegetais mais saudáveis que você pode colocar em sua mesa . A chave para manter seu poder intacto é cozinhá-lo o mínimo possível - ou melhor ainda, de maneira alguma.

Alho

O alho é encontrado em quase todas as cozinhas do mundo. Acrescenta mais sabor à comida e é essencial para a sua saúde. As primeiras civilizações reconheceram seu valor no combate a infecções. Também pode ajudar a baixar a pressão sanguínea e retardar o endurecimento das artérias.

Gengibre

O gengibre pode ajudar a diminuir a inflamação, o que pode ajudar a reduzir a dor de garganta e outras doenças inflamatórias. O gengibre também pode ajudar a diminuir as náuseas.

Espinafre

O espinafre fez parte da nossa lista não apenas por ser rico em vitamina C. Ele também contém vários antioxidantes e beta-caroteno, que podem aumentar a capacidade de combater infecções de nossos sistemas imunológicos.

Iogurte

Procure por iogurtes com "culturas vivas e ativas" impressas no rótulo, como o iogurte grego. Essas culturas podem estimular seu sistema imunológico para ajudar a combater doenças. O iogurte também pode ser uma ótima fonte de vitamina D , portanto, tente selecionar marcas enriquecidas com vitamina D. A vitamina D ajuda a regular o sistema imunológico e acredita-se que aumenta as defesas naturais do corpo contra doenças.

Kiwi

Como a mamão, os kiwis são naturalmente ricos em nutrientes essenciais, incluindo folato, potássio, vitamina K e vitamina C. A vitamina C aumenta os glóbulos brancos para combater infecções, enquanto os outros nutrientes do kiwi mantêm o resto do corpo funcionando corretamente.

Amêndoas

Rico em vitamina E que é a chave para um sistema imunológico saudável. É uma vitamina lipossolúvel, o que significa que exige que a presença de gordura seja absorvida adequadamente.

Açafrão da terra

Essa especiaria amarelada tem sido usada há anos como anti-inflamatório no tratamento da osteoartrite e da artrite reumatoide.

Chá verde

Os chás verde e preto são ricos em flavonóides, um tipo de antioxidante. Também é uma boa fonte do aminoácido que pode ajudar na produção de compostos de combate a germes em células.

Mamão

O mamão é outra fruta carregada de vitamina C. Você pode encontrar 224% da quantidade diária recomendada de vitamina C em um único mamão. A papaia também possui uma enzima digestiva chamada papaína que tem efeitos anti-inflamatórios.













Aves

Aves, como frango e peru, são ricos em vitamina B-6. Cerca de 90 gramas de carne de peru ou frango light contêm de 40 a 50% da quantidade diária recomendada de B-6. A vitamina B-6 é um participante importante em muitas das reações químicas que acontecem no corpo. Também é vital para a formação de novos e saudáveis glóbulos vermelhos. O caldo ou caldo feito com ossos de galinha fervendo contém gelatina, condroitina e outros nutrientes úteis para a cura e imunidade do intestino.





Sementes de girassol

As sementes de girassol estão cheias de nutrientes, incluindo fósforo, magnésio e vitamina B-6. Eles também são incrivelmente ricos em vitamina E, um poderoso antioxidante.