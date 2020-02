Sabor árabe: delicias marcantes trazidas ao Brasil pelos imigrantes árabes

Sabor árabe

Os sabores deliciosos e marcantes trazidos ao Brasil, e em particular ao Piauí, pelos imigrantes de Países como Síria e Líbano foram incorporados com muito carinho pela nossa população.A gente “adotou” de tal forma que as receitas até parecem originalmente nossas. As delícias incluem saladas refrescantes, massas com carne e queijo, além de grãos. Eu gosto tanto que, pelo menos uma vez por semana, meu cardápio inclui essas maravilhas.Aqui compartilho receitas que fazem a diferença em qualquer refeição.







Chef Larissa Batista









Esfiha aberta de queijo

Ingredientes: Para a massa - 3 xícaras de farinha de trigo, ¾ colher de chá de sal, ¾ de colher de chá de fermento instantâneo, 1 colher de sopa de azeite, 1 xícara de água.

Para a cobertura de queijo - 250 de queijo branco, ¼ xícara de azeite, 2 colheres de sopa de hortelã seca.

Modo de preparo: Coloque a farinha em uma tigela grande. Adicione sal e fermento. Mexa com o batedor até ficar bem homogêneo. Crie um poço no meio da mistura de farinha. Despeje em azeite e água. Vá puxando a farinha do lado de fora com a mão, enquanto você a mistura na massa. Depois de misturar a massa, cubra a tigela e reserve em um local quente. Deixe a massa dobrar pelo menos duas vezes o seu tamanho. Abra a massa. Corte a massa em pedaços do mesmo tamanho e enrole-os em bolas. Separe enquanto faz a cobertura.

Esmigalhe o queijo em uma tigela. Adicione o azeite e a hortelã seca. Mexa até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Estenda as bolas de massa em formas de disco redondas e planas. Coloque uma medida da cobertura na massa. Pressione a cobertura na massa com os dedos. Coloque em uma assadeira. Asse em forno a 200ºC por 20 minutos ou até dourar.O recheio também pode ser feito com carne ou frango.





Quibe frito

Ingredientes: Recheio - cebola média, picada, 250g de carne moída magra, 1 colher de sopa de azeite, 1/2 colher de chá de pimenta da Síria, 1/4 colher de chá de canela em pó, Sal e pimenta a gosto.

Massa de carne: 1 1/2 xícaras de trigo para quibe, 2 xícaras de água, 1 cebola grande, fatiada, 1/2 xícara de folhas de hortelã, 700g de carne moída magra, 2 colheres de chá de cominho,1/2 colher de chá de pimenta da Síria, Sal e pimenta a gosto. Óleo vegetal para fritar.

Modo de fazer

O recheio: Em uma frigideira grande, em fogo médio alto, refogue a cebola até ficar macia, cerca de 5 min. Adicione a carne moída e cozinhe, separando-a com uma colher de pau, até dourar, por mais 5 minutos. Depois de dourar, tempere com sal e pimenta, pimenta da Síria e canela e continue cozinhando até ficar macio, mais 4 minutos. Retire do fogo e reserva.

Massa de carne: Em uma tigela de tamanho médio, cubra o trigo com 2 xícaras de água morna. Deixe descansar por 30 minutos e depois escorra o excesso de água em uma peneira, espremendo o trigo para se livrar do excesso de água. Adicione o trigo, a cebola e as folhas de hortelã na tigela no processador de alimentos. Processe até a cebola e as folhas de hortelã ficarem quase purê. Adicione as especiarias e a carne moída, em lotes, se necessário, e processe novamente para obter uma pasta lisa. Para formar os croquetes, com as mãos molhadas, modele a mistura de carne em bolas do tamanho de ovos. Usando o dedo indicador, faça um buraco no centro de cada bola, girando a massa para moldá-la em uma forma oval de paredes finas (paredes com 1/3 de polegada de espessura). Encha o buraco com 1 colher de sopa do recheio (ou mais, se houver espaço!) E depois junte as bordas para selar, moldando-o em uma bola de futebol. Repita até ter cerca de 24 quibes, umedecendo as mãos, se necessário. Em uma panela grande, aqueça bastante óleo em fogo médio para cobrir o quibe. Separe pequenas quantidade e frite o quibe até dourar, por 4 a 5 minutos. Retire com uma escumadeira e transfira o quibe frito para um prato forrado com papel toalha, para absorver o excesso de óleo.Sirva quente ou em temperatura ambiente!





Tabule

Ingredientes: ½ xícara de trigo para quibe colocado de molho durante pelo menos duas horas, 2 cebolas verdes picadas, 1 pimentão vermelho picado, alguns ramos de hortelã picados, alguns raminhos de salsa picada, 1 tomate pequeno picado, 1 pepino picado, 4 nozes, divididas em pedaços grandes, 1 colher de sopa de sementes de girassol, ½ limão espremido, 2 colheres de sopa de azeite extra-virgem, sal a gosto.

Modo de preparo: Ferva o trigo até ficar macio, mas não mole. Quando terminar, lave com água fria e escorra. Misture o trigo cozido, cebola verde, pimentão vermelho, hortelã, salsa, tomate, nozes e sementes de girassol em uma tigela. Misture suco de limão, azeite extra-virgem e sal. Despeje na salada de trigo e sirva como acompanhamento ou como almoço nutritivo.