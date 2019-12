Bloody Mary e Begê

A primeira semana de dezembro foi coroada com a realização da segunda edição do Festival Begê Sabor e Sol, no povoado de Barra Grande, em Cajueiro da Praia, uma das mais belas paisagens do litoral piauiense.

Os realizadores do evento foram o Sebrae e Governo do Estado juntamente com parceiros.

Durante o evento, do qual integrei grupo de profissionais convidados para ministrar oficinas, tive a oportunidade de apresentar três versões do tradicional Bloody Mary.













Bloody Mary com Camarão







Ingredientes:

1 kg de camarão cozido grande, sem casca, com as caudas removidas

1 xícara de aipo em fatias finas ou em cubos pequenos

2 cebolinhas em fatias finas

3/4 xícara de suco de tomate

1 colher de chá de molho inglês

1 colher de chá de molho picante

1/4 xícara de vodka (totalmente opcional)

fatias de limão para servir

brotos de coentro a gosto

sal de parrilla a gosto

Manteiga da terra bq

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture tudo, exceto as fatias de camarão e limão. Adicione, em seguida, o camarão (selado na manteiga da terra e finalizado com sal de parrilla) e misture bem novamente.

Tenha em mente que você pode refrigerar o líquido por algumas horas antes de servir mas sem adicionar a cebolinha e o suco de limão os quais só devem ser adicionados pouco antes da degustação.

Inicialmente coloque, em copos de shot, 1 camarão e um pouco da mistura de Bloody Mary em cada porção.Polvilhe com cebolinha fatiada reservada e suco de limão fresco imediatamente antes de servir.

Faz cerca de 35 porções









A ideia do Bloody Begê



Não é nenhum segredo que o Bloody Mary é um dos drinks mais apreciados nos ambientes praianos visto que consiste numa criação perfeita que pode ser elaborada

com a sua bebida favorita - seja com a vodka ( forma tradicional), ou com um espírito mais divertido usando tequila, gin, uísque e até cerveja.

Por lado, muita gente se questiona quais alimentos combinam bem com um Bloody Mary. A resposta é: praticamente qualquer coisa que combine com suco de tomate.

Um Bloody Mary combina bem com praticamente qualquer coisa, mas tem uma especial atratividade com os frutos do mar.

Com esse foco elaborei o Bloody Begê, seguindo os princípios do Bloody Mary. O Bloody Begê foi feito na forma de shot, com ervas, especiarias, pimentões, pimenta, verduras, limão, linguiça, bacon, ostra fresca, e, claro, camarão. Ou seja, o Bloody Begê, divertidamente, já foi elaborado com o acompanhamento combinadíssimo.





Destaques das oficinas Begê









Lorena Dayse, vice campeã do Masterchef 2019



Manoel Bezelga, Ceres Rebelo e Carol Melo