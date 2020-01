Wellington Dias esteve em Brasília com a equipe da CNM

Saúde

O secretário de Estado da Saúde Florentino Neto anunciou nesta quinta-feira (02) o lançamento do edital para residência médica para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba. O certame vai ofertar 11 vagas em quatro especialidades, são elas: pediatria (04), clínica médica (04), cirurgia básica (02) e cirurgia geral (01). As inscrições para a residência médica, do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, começam no dia 08 de janeiro, e podem ser feitas através do site www.heda.pi.gov.br .



Roylaties

O governador Wellington Dias se reuniu em Brasília, com a equipe técnica da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Na oportunidade, foi debatido um entendimento para o acordo sobre ação dos royalties e participação especial a fim de buscar uma solução sobre a votação da PEC que trata sobre a descentralização de receitas da União, onde esta cederia parte dos seus royalties. “Não é razoável. Já vamos completar sete anos em que uma liminar impede que uma lei aprovada no Congresso Nacional entre em vigor. Hoje, chegamos a uma proposta que acho que pode gerar acordo no início do ano”, declarou o governador.

Indígenas piauienses

A vice-governadora Regina Sousa e o presidente do Instituto de Terras do Piauí (Interpi), Chico Lucas, participam, nesta sexta-feira (3), de reunião com lideranças indígenas de Piripiri. O objetivo é discutir a compra pelo Governo do Estado de uma área para as mais de 300 famílias de índios tabajaras que há anos reivindicam terras para morar e trabalhar. O encontro será às 9h, na casa do cacique Vitor, na comunidade Canto da Várzea, na zona rural do município.

Alistamento militar online

O prazo para o alistamento militar online começou na quarta-feira (1º). As inscrições podem ser feitas no site do Exército, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais. O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem (sexo masculino) completa 18 anos.

Balança comercial

O Brasil registrou em 2019 superávit comercial (diferença entre exportações e importações) de US$ 46 bilhões. O resultado é 20,5% menor do que o apurado no ano passado, de US$ 58 bilhões e o representa o menor desempenho desde 2015, quando o saldo foi de U$S 19,5 bilhões. Os dados foram divulgados ontem (2) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.





O Programa Passo à Frente entregou nos últimos meses de 2019, mais de 2.200 equipamentos como andadores, muletas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, calçados ortopédicos, órteses e próteses. De 2016 até 2019, mais de 12.600 pessoas foram beneficiadas. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), em parceria com a Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid) e Centro integrado de Reabilitação (Ceir).

João Magalhães - Editor de Política