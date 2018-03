Wellington Dias diz que o técnico escolhe o time e a posição do jogador

O governador Wellington Dias (PT) incorporou o discurso de boleiro e passou uma mensagem subliminar para quem já quer que seja definido ainda neste mês a chapa majoritária. Pré-candidato a reeleição e com grandes chances de vitória, o governador diz que é preciso aguardar passar o prazo da janela partidária e da desincompatibilização de cargos para começar a discutir a chapa. Ou seja, só depois de abril. E ainda foi além: “vamos escolher o time e a posição de cada jogador”. Para bom entendedor, é possível compreender que Wellington Dias sabe da importância de ter uma chapa que tenha apelo popular, que saiba dialogar com a sociedade e seja leve suficiente para ajudar Wellington em qualquer cenário. Ele sabe que no período eleitoral, as coisas podem pegar pra valer e nessas horas, companheiros de chapa são fundamentais para manter uma boa imagem de seu time.

Após fortes chuvas que caíram na madrugada de ontem (28) em Teresina, parte da população do bairro Vale do Gavião, na zona leste de Teresina, voltou a sofrer com alagamentos. Vias púbicas, quintais e casas foram invadidas pela água. Numa das principais ruas do bairro, a falta de drenagem tem colaborado para destruir o asfalto.

Sumir do mapa

A bancada federal piauiense do PSB vai sumir do mapa. Heráclito Fortes e Átila Lira vão para o DEM e Rodrigo Martins para o PRB. Na Alepi, o partido também deverá perder a filiação do deputado Wilson Brandão.

Critica objetiva

O deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) não perde a oportunidade de disparar críticas contra o governo Wellington Dias (PT). É positivo o fato de suas críticas sempre serem bem embasadas. Mas é fato negativo ele aparecer só agora com essa postura.

Falta de acessibilidade e sensibilidade

Uma nota distribuída pelo Tribunal de Justiça acerca da falta de acessibilidade no Fórum Central de Teresina pegou mal. Como tinha faltado energia no prédio, os elevadores ficaram sem funcionar e o juiz teve que descer em sua cadeira de rodas pelas escadas, sendo levado nos braços por militares e trabalhadores do local. Pela nota, o TJ praticamente coloca a culpa no juiz. Pelo visto, além da falta de acessibilidade, falta sensibilidade também.

Venda casada

Circula nos bastidores a informação de que a Coordenadoria de Comunicação do Estado vai promover venda casada. Mas não é nada de ilegal, na verdade, a instituição vai promover a imagem do governador Wellington Dias (PT) e do senador Ciro Nogueira (Progressistas) nas ações do Executivo. O parlamentar tem contribuído muito com as ações do Palácio de Karnak e pesquisas de opinião apontam que ele precisa ser potencializado para disputa ao senado. Sendo assim, onde for possível colocar o nome de Wellington e Ciro juntos, será colocado.

Agrespi

Por ocasião da sabatina aos indicados para a diretoria da Agrespi, o secretário de Governo, Merlong Solano, afirmou que foi cumprida mais uma etapa do processo que dotará o Piauí de instrumento essencial para a gestão de serviços de interesse público modulados na forma de concessão ou parcerias público-privadas. "Diversas áreas de atuação podem ser compartilhadas entre o poder público e a iniciativa privada, um caminho que o mundo já comprovou como o mais adequado para determinados casos. A Agrespi tem, portanto, a missão de fiscalizar, regulamentar e acompanhar o desempenho dos concessionários na execução dos serviços delegados", frisou.

O secretário estadual de Turismo, Flávio Nogueira Júnior, recebeu o vereador de Esperantina Castro e professor Junior Rodrigues para discutir a situação do Parque Cachoeira do Urubu. O local, que é um dos principais pontos turísticos do Estado, está com a estrutura comprometida, mas, segundo o secretário, a licitação da reforma do Parque está finalizada e a Setur já está dando a ordem de serviço para início da obra.