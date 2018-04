Vitória no STF ajuda cofre e imagem do governo

A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para que a Caixa Econômica Federal faça a transferência dos R$ 315 milhões do empréstimo em até 72 horas, além de colocar os recursos a disposição do Estado, também ajuda a melhorar a imagem do governo. A demora no repasse do dinheiro, somado com o discurso oposicionista de que o governo tem cometido irregularidades na aplicação dos R$ 300 milhões do outro empréstimo vinha causando estragos na imagem do Executivo. Agora, com a decisão do STF, Wellington Dias e sua base aliada ficam com mais argumentos para derrotar a tese da oposição.

Na sexta-feira (20), o prefeito Firmino Filho reuniu os vereadores da sua base aliada para vistoriar obras em andamento na zona Leste da cidade. Firmino busca a sintonia com a base e quer os parlamentares bem atentos as obras da Prefeitura para que possam rebater críticas da oposição na Câmara.

E agora?

Em âmbito nacional os partidos políticos começam a se definirem e resta saber as consequências dessas definições na política do Piauí. Wilson Martins era só alegria ao ter certeza que o PSB apoiaria Geraldo Alkmin para presidente, agora, o partido trabalha para indicar Joaquim Barbosa à presidência. Em caso de Barbosa candidato, quem o PSB piauiense apoiará?

Palanque múltiplo

O palanque de Wellington Dias (PT) ao governo do Estado vai ter aliados que apoiarão diversos candidatos a presidente. O PSD de Júlio César caminha para o apoio a Geraldo Alckmin; o PDT de Flávio Nogueira vai lançar Ciro Gomes; o PRTB de Fernando Monteiro vai lançar Levi Fidelix; o Progressistas de Ciro Nogueira promete apoio para Alckmin, Temer, Lula, Maia; o MDB pode lançar Temer ou Meireles; o PRB de Silas Freire e Gessivaldo Isaías deve lançar candidato a presidente.

PHS no palanque de Wellington Dias

A direção estadual do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) no Piauí reuniu na manhã desta quinta-feira (19) os seus pré-candidatos a deputado estadual e federal para repassar as primeiras estratégias do partido para as eleições de 2018. No final foi definido por maioria dos pré-candidatos o nome de Wellington Dias para a candidatura majoritária. Será realizada uma outra reunião no início do próximo mês para definir os candidatos a senador que deverão ser apoiados pela legenda.

Aprovadas

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) julgou a prestação de contas da Câmara Municipal de Teresina referente ao exercício financeiro de 2016, na gestão do vereador Luiz Lobão. As contas foram aprovadas por unanimidade pela corte. “Nosso trabalho na Câmara de Teresina sempre foi realizado com muita responsabilidade e transparência. Então ficamos satisfeitos em saber que o TCE julgou e aprovou as contas referentes à nossa gestão na casa legislativa”, disse Luiz Lobão.

Interditada

Neste sábado (21), o tráfego na Avenida Marechal Castelo Branco, sob a ponte Juscelino Kubistchek, estará interditado. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS), a interdição ocorrerá no sentido Norte/Sul, no horário de 8h à meia noite. A interdição ocorrerá em decorrência dos serviços que fazem parte das obras de conclusão da segunda praça cultural do Complexo Ponte JK. O tráfego de veículos será interrompido nas duas faixas de rolamento no sentido Norte-Sul, bem como na alça da ponte JK (sentido Leste-Centro), em direção à avenida Marechal Castelo Branco, ao lado da Agespisa. A interdição debaixo da ponte será parcial; Já na alça da ponte será total.





A cidade de Gilbués realizou na sexta (20) o 3° Encontro das Cidades do Extremo Sul do Piauí, que contou com a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi; do governador Wellington Dias, da vice-governadora Margarete Coelho e do senador Ciro Nogueira, entre outros. O evento trouxe o tema "Planejamento e Desenvolvimento Regional" e na oportunidade foi assinado o Consórcio de Saúde do Extremo Sul do Estado pelos prefeitos da região Sul do Estado com a discussão de políticas públicas implementadas na região do extremo sul na área da saúde e agronegócio. A região é composta de 23 municípios; de Eliseu Martins à Cristalândia.