Vai largar o posto!

Com a desistência do PP de lutar pela permanência de Margarete Coelho como vice-governadora na chapa de Wellington Dias (PT) ao Governo do Estado, o caminho está livre para o deputado estadual Themístocles Filho (MDB), que nos últimos 13 anos conseguiu se perpetuar na Presidência da Assembleia Legislativa. Desde 2005, quando foi eleito pela primeira vez presidente da Casa, o emedebista teve seu posto ameaçado apenas em uma ocasião, no ano de 2015, quando o petista Fábio Novo disputou o comando do Legislativo, mas acabou sendo superado por Themístocles com uma diferença apertada de votos: 16 a 14. Agora, enfim, o emedebista deve largar o posto, e não por pressão dos colegas, que sempre assistiram com letargia às sucessivas reeleições do comandante maior da Alepi. Themístocles deixa a cadeira mais importante do Parlamento piauiense por vontade própria, de olho em 2022, quando será o provável candidato governista - possivelmente a reeleição, caso Wellington renuncie para disputar o Senado, como fez em 2010. Depois de quase três décadas ocupando uma cadeira no Palácio Petrônio Portella, enfim Themístocles deixará seu gabinete, e com muita satisfação. Para o sucessor, ele entrega uma lista de grandes realizações na Casa, como a instalação da rádio e da TV Assembleia, a reforma e ampliação do prédio onde funciona a Alepi, a construção de outro edifício para a emissora, no bairro Monte Castelo, a construção do Cine Teatro da Assembleia e a expansão da Escola do Legislativo.

O ex-secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, foi submetido a um procedimento médico na última segunda-feira (25), no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratamento de uma hérnia de disco. De acordo com o boletim médico, o procedimento foi bem-sucedido, mas o ex-secretário precisa fazer tratamento clínico complementar e ficar em repouso pelos próximos 75 dias.

O procedimento

O laudo é assinado pelo neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior, do Sírio-Libanês. Rafael Fonteles viajou a São Paulo na semana passada para fazer exames e se submeter ao tratamento. Por conta da possibilidade de precisar de um período mais prolongado de repouso, preferiu pedir exoneração do cargo de secretário. O procedimento a que foi submetido é denominado de bloqueio foraminal (infiltração) guiado por tomografia.

Doença degenerativa

Segundo o boletim médico, Rafael é portador de espondilodiscopatia degenerativa (desgaste da coluna cervical), também conhecida como “doença degenerativa do disco”, com volumosa hérnia discal, atingindo as vértebras C5 e C6.

Direito Eleitoral

A advogada e Procuradora-Geral do Município de Teresina, Geórgia Nunes, participará do VI Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, que acontecerá nos dias 28 e 29 de junho, em Florianópolis (SC). Destaque na área eleitoral, ela fará parte de debate no painel "Propaganda Eleitoral e Polifonia Democrática: entre o excesso de regulação e a necessidade de refrear abusos".

Critérios...

"Eu sempre disse que o critério político não é um critério objetivo. A política não é objetiva. A política é subjetiva no Brasil. Todos nós temos que reconhecer que o nome do candidato, a personalidade do candidato é bem mais representativa do que o critério meramente partidário, principalmente se tratando de chapa majoritária. Mas este foi o critério que o governador escolheu [partidário]" - declaração da vice-governadora Margarete Coelho (PP), insinuando que tem mais aceitação popular que o deputado Themístocles Filho (MDB), em entrevista após seu partido anunciar a desistência da disputa pelo posto de vice na chapa governista.