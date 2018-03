Uma alento na crise

O Banco Central anunciou que, nos dois primeiros meses de 2018, os saques de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 5,91 bilhões. Foi o quarto ano seguido em que, no mês de fevereiro, houve mais retiradas do que aplicações nesta forma de investimento, que é uma das mais seguras, embora possua os menores rendimentos. Talvez o movimento observado no mês passado seja reflexo de um período que é marcado pelo acúmulo de contas, como o pagamento de impostos e a compra de materiais escolares. Em 2017 a poupança registrou o primeiro ingresso líquido desde 2014. No ano passado foram depositado R$ 17,12 bilhões a mais do que foi sacado da caderneta, cenário bem diferente do que ocorreu em 2016, no ápice da crise, quando os saques superaram os depósitos em R$ 40,7 bilhões. A poupança é um excelente termômetro para mostrar como a população mais pobre e de classe média têm reagido à crise, tendo em vista que os investidores que optam por esse tipo de investimento - mais conservador - tendem a se concentrar nas faixas de renda menos abastadas. O saldo positivo da caderneta, portanto, é pelo menos um bom sinal para a economia do país, em meio a tantos indicadores ruins, como o desemprego a 11,8%, o que corresponde a mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho.

A Câmara Municipal de Teresina vai realizar uma audiência pública para tratar sobre a intervenção que a Prefeitura de Teresina estuda fazer na Avenida Frei Serafim com o propósito de adaptar o passeio central para o modelo de integração do transporte público. O evento deve reunir gestores públicos, engenheiros, arquitetos, historiadores, dentre outros profissionais envolvidos na questão.

Convocação

A Fundação Wall Ferraz (FWF) está convocando 34 candidatos aprovados no processo seletivo para instrutores nas áreas de beleza, saúde e artesanato, que ocuparão o quadro temporário do órgão. A lista com os convocados está disponível na Gerência Pedagógica de Capacitação e no site da Prefeitura de Teresina.

Adicional

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu na sessão de terça-feira (6) pela legalidade dos pagamentos a juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que realizam audiências de custódia. A decisão validou o ato normativo do tribunal que remunerava os juízes que acumulavam as duas funções.

Limitado ao teto

O valor da remuneração, no entanto, não pode ultrapassar o teto constitucional. Os pagamentos estavam suspensos desde dezembro de 2017, quando liminar do conselheiro Márcio Schiefler atendeu a questionamento do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. O valor não pode ser considerado indenizatório, como previsto na resolução do TJ-RJ, mas remuneratório e, portanto, está sujeito ao teto constitucional.

Falta d'água

O vereador R. Silva (Progressistas) denunciou a ocorrência de falhas no abastecimento d'água em bairros da região norte de Teresina, como na Santa Maria da Codipi, Buenos Aires e Poti Velho. "A zona norte tem sofrido muito com a suspensão repentina do fornecimento de água, quase sempre ocasionada pelo rompimento de tubulações", afirmou R. Silva.

O vereador Deolindo Moura (PT) usou a tribuna da Câmara Municipal de Teresina para falar sobre a situação da população da região do bairro Parque Universitário, zona leste de Teresina, que sofre por não ter uma escola de ensino fundamental no local. O parlamentar sugeriu que o Governo do Estado disponibilize uma das escolas de ensino médio para que a Prefeitura de Teresina implante o ensino fundamental no contraturno das aulas que já ocorrem.