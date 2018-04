Troca-troca de partidos mostra fragilidade ideológica de candidatos e siglas

Encerra neste sábado (7) a janela partidária, prazo em que políticos com mandatos podem mudar de sigla sem terem o risco de serem cassados por infidelidade. No Piauí, um terço dos deputados estaduais não estão mais no partido em que se elegeram em 2014. Esse troca-troca é apenas um sintoma de um grande mal que vivenciamos na política brasileira: a fragilidade ideológica de políticos e partidos. A falta de ideologia nos partidos nos leva a não ter siglas com bandeiras consistentes. Trocar de partido apenas por estratégia para se reeleger, ou em busca de benefícios políticos para campanha é se esforçar para enfraquecer ainda mais a representatividade que temos no parlamento. Apenas com partidos políticos fortes, ideologicamente consistentes e militância com formação política sólida vamos conseguir ver a população sendo realmente bem representada pelos políticos.

Mais um gestor estadual está com o afastamento autorizado para pleitear um mandato, trata-se do Coordenador Estadual de Enfrentamento às Drogas do Piauí (CENDROGAS), Sâmio Falcão. Ele realiza a sua desincompatibilização para colocar o seu nome disponível para a candidatura de Deputado Estadual pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS), presidido no Piauí por Tiago Vasconcelos e pela vereadora Cida Santiago, presidente e vice, respectivamente.

Base fica pequena para MDB e Progressistas

A disputa pela vaga de vice do governador Wellington Dias (PT) caminha para causar uma dor de cabeça enorme para o chefe do Executivo estadual. Agora publicamente, MDB e Progressistas começam a trocas farpas e ameaças. Se o ritmo das entrevistas de Ciro Nogueira, Júlio Arcoverde e João Madison continuar o mesmo, não vai haver condições dos dois partidos estarem no mesmo palanque em outubro.

Véin candidato

O senador Elmano Ferrer surpreendeu a todos ao decidir se filiar ao Podemos e mais ainda a virar pré-candidato a governador do Piauí. Sem planejamento, sem tempo para campanha e indeciso como é, sua pré-candidatura praticamente nasce morta.

No entanto...

Não adianta dizer que em 2014 ele virou candidato em cima da hora e derrotou o todo poderoso Wilson Martins. O cenário é totalmente diferente, inclusive, na época, a fama de véin trabalhador era grande. Nos dois últimos anos no Senado, seja pelo atraso que é as ações do parlamento, seja pela falta de uma postura mais incisiva, hoje Elmano Férrer não goza mais da imagem de Véin trabalhador.

Petistas em São Paulo

Dezenas de petistas piauienses correram para São Paulo, com a decretação da prisão do ex-presidente Lula. Assis Carvalho, Regina Sousa, Wellington Dias e outros menos votados fazem vigília em São Bernardo do Campo, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos ao lado do ex-presidente.

Joaquim Barbosa socialista

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, famoso por relatar o mensalão, agora é membro do Partido Socialista Brasileiro e ligado a direção nacional do partido, que milita mais à esquerda do espectro político. É muito bom ver juízes interessados em fazer política só após deixar a função de magistrado.

Disputa nacional regionalizada

Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) devem se enfrentar em nova eleição neste ano. E tende a ser uma briga ferrenha. Ambos podem concorrer ao Senado pelo estado de Minas Gerais. Caso venha realmente a acontecer, será uma disputa nacional regionalizada.

Os jornalistas da redação de O DIA foram presenteados na tarde de sexta-feira (6). Em homenagem ao dia do jornalista, comemorado em 7 de abril, crianças do bairro Monte Verde, na zona norte de Teresina, atendidas pelo grupo Música Para Todos realizaram uma belíssima apresentação musical.