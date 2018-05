Tragédia anunciada

O incêndio seguido pelo desabamento de um prédio de 24 andares na região do Largo do Paissandu, no Centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, é uma tragédia que vinha sendo anunciada há muitos anos, e que não foi evitada por incompetência das autoridades públicas. O local era ocupado por dezenas de famílias sem-teto. Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 250 ficaram desabrigadas. A calamidade só não foi ainda maior porque elas conseguiram deixar o imóvel a tempo, antes que a estrutura, fragilizada pelas altíssimas temperaturas, sucumbisse. Os atos de hostilidade que frustraram a visita do presidente Michel Temer ao local simbolizam muito bem a revolta cotidiana de milhões de brasileiros que "sobrevivem" em situações semelhantes às das famílias que ocupavam o prédio - sem moradia, com rendimentos insuficientes para garantir uma existência minimamente digna e sem acesso a serviços públicos básicos, como educação e saúde de qualidade. Agora, é torcer para que a lembrança deste triste desastre permaneça viva na mente dos paulistas e de todos os brasileiros até as eleições deste ano.

Interessante a ideia de comemorar o aniversário de 10 anos do HUT focando nos pacientes e suas histórias de superação. O VT institucional começou a ser divulgado e parece que está agradando.

Descaso generalizado

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo divulgou uma nota em que afirma que o incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida é apenas mais um exemplo do descaso do poder público, em todas as esferas, com o atual quadro urbanístico das cidades e com a ausência recorrente de uma política habitacional nacional consistente.

Edifício tombado

Projetado pelo arquiteto Roger Zmekhol em 1961, o edifício era um dos melhores exemplos da arquitetura moderna em São Paulo, e foi tombado em 1992 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental.

Fica o alerta!

"No entanto, já estava degradado por abandono, falta de manutenção e sucessivas ocupações informais e outras organizadas. Sem se entenderem, o governo, nas diversas esferas, e a Justiça permitiram que o cenário fosse se perpetuando, o que adiou sua possível recuperação e nova destinação, com potencial para amenizar a precária situação habitacional do centro e dar melhor uso à infraestrutura da região", diz a nota do CAU/SP.

A assessoria do senador Ciro Nogueira prossegue com a força-tarefa para tentar salvar a imagem do presidente nacional do PP, que no final de abril foi alvo de uma operação da Polícia Federal destinada a investigar uma suposta tentativa de comprar o silêncio de um ex-assessor do partido que revelou ter carregado malas de dinheiro ilícito para Ciro e para outros políticos da sigla. Até este feriado de 1° de maio, cerca de 40 autoridades, entre prefeitos, parlamentares e gestores públicos, já haviam gravado vídeos manifestando apoio ao senador, seguindo um movimento iniciado pelo governador Wellington Dias (PT) e pelo prefeito Firmino Filho (PSDB).