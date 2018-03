Tempestade num copo d'água

Levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que, após três anos de queda, o abate de bovinos cresceu 3,8% no ano de 2017, atingindo 30,83 milhões de cabeças, enquanto o abate de suínos aumentou 2 %, chegando a 43,19 milhões de cabeças, um recorde na série histórica, iniciada em 1997. Isso mesmo: a pecuária brasileira cresceu justamente no ano em que foi deflagrada a operação "Carne Fraca". Os números, portanto, fazem cair por terra as especulações, disseminadas por parte da imprensa e pelo mercado, segundo as quais a operação, deflagrada pela Polícia Federal em março do ano passado, poderia causar danos sem precedentes ao setor agropecuário brasileiro, ameaçando a economia nacional. Na ocasião, muitos criticaram o que teria sido uma ação precipitada da PF, que estaria prejudicando todo um setor, embora apenas 21 dos cerca de 5 mil frigoríficos do país tivessem sido alvo da primeira fase da operação. Além disso, argumentou-se que a "Carne Fraca" estava identificando apenas atos de corrupção praticados pelas empresas, sem haver qualquer relação com a qualidade dos seus produtos - embora já se tivesse divulgado a existência de carne estragada e até a presença de papelão em frangos de algumas unidades processadoras. Um ano depois, a segunda fase da operação foi deflagrada e novas irregularidades foram reveladas - análises laboratoriais eram fraudadas para omitir a presença ou a quantidade real de salmonela em carnes vendidas tanto no mercado interno quanto no exterior. Os dados do IBGE, agora, comprovam que toda a catástrofe alardeada foi um baita exagero. Exagero este que, talvez, tenha sido encomendado pelas próprias empresas investigadas pela "Carne Fraca".

Um grupo de advogadas liderados por Geórgia Nunes e Andréia Araújo participaram, na última terça-feira, do lançamento do "Iguala, OAB", movimento que reivindica a igualdade de gênero nas composições das chapas que irão concorrer nas eleições da OAB Piauí, em novembro deste ano. Na ocasião, as advogadas anunciaram uma petição eletrônica para recolher assinaturas que avalizem a reivindicação. De acordo com a advogada Geórgia Nunes, o movimento “Iguala, OAB” também é uma forma de chamar a atenção da sociedade para a baixa representatividade feminina nos cargos decisórios e nos espaços que lhes são de direito.

Covardia virtual

Muitos usuários de redes sociais e aplicativos de mensagens eletrônicas no Piauí podem ser alvo de ações criminais e cíveis por terem espalhado calúnias contra a vereadora carioca Marielle Franco, que era filiada ao PSol. O diretório regional do partido já confirmou que está reunindo provas, como links e prints, que possam ser usadas contra os criminosos virtuais na Justiça.

Desinvestimento na Petrobras

A Petrobras recebeu nesta quarta-feira a segunda parcela, no valor de US$ 300 milhões, referente à operação de cessão de sua participação no bloco exploratório BM-S-8 para a Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda., concluída em 22 de novembro de 2016.

US$ 2,5 bi injetados

O recebimento dessa segunda parcela estava condicionado à assinatura do contrato de partilha do bloco Norte de Carcará, outorgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em janeiro de 2018. A Petrobras já havia recebido a primeira parcela paga pela Statoil, no valor de US$ 1,25 bilhão, no fechamento da operação. O valor total da venda foi de US$ 2,5 bilhões, e o restante será pago através de uma última parcela contingente relacionada à celebração do Acordo de Individualização da Produção (unitização).

Uma audiência pública será realizada na manhã desta quinta-feira, na Assembleia Legislativa, para discutir o Plano Estadual de Segurança Pública e sobre as estruturas básicas e remuneratórias da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. A audiência atende ao requerimento do deputado Firmino Paulo (PSDB). A audiência acontece a partir das 9 horas, na sala da Comissão de Constituição e Justiça da Alepi, e foi proposta por meio de um requerimento do deputado Firmino Paulo (PSDB).