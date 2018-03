Taxistas ganham apoio de Firmino Filho na luta contra aplicativos

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), apareceu ontem (2) em vídeo que circula na internet, pegando táxi e declarando apoio a categoria em meio as polêmicas que colocam os taxistas em disputa com os motoristas de aplicativos. Acompanhado da primeira-dama, Luci Silveira, ele afirma que os taxistas é a categoria de transporte de passageiros devidamente reconhecida e legalizada de Teresina. Ele está certo. De fato, além de legalizada os taxistas pagam altas taxas que contribuem com a arrecadação de impostos que em tese, beneficia toda população. No entanto, o prefeito esqueceu de abordar o preço dos serviços de taxis, que é bem mais elevado que o cobrado pelos motoristas de aplicativos, o que coloca em vantagem os alternativos e beneficia diretamente a população, principalmente numa época em que todos precisam economizar. Do ponto de vista político, o prefeito parece não ter calculado também possíveis prejuízos políticos que o apoio aos taxistas gera.

Dezenas de pessoas enfrentaram longa fila para fazer foto e pedir autografo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, na tarde de sexta-feira (2) em Teresina. A palestra do ministro durou uma hora e ele foi aplaudido de pé pelos presentes. Apesar de não citar nomes, ele fez referências claras a responsáveis pela situação crítica em que o Brasil se encontra do ponto de vista ético, mas disse que tem esperança que o país um dia vença a corrupção.

E o preço?

O prefeito e a primeira-dama pagaram R$ 10 pela corrida de táxi. Provavelmente andaram quatro quarteirões.

Imposto de renda

Já está disponível no site da Prefeitura de Teresina o informe de rendimentos referente ao ano de 2017. O documento é necessário para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2018. Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema), o informe contém as informações sobre o total dos rendimentos obtidos pelo trabalhador no ano passado e sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no período.

Encontro regional

O Piauí sediará, na próxima terça-feira (6), mais um Encontro de Governadores do Nordeste. O evento será realizado a partir das 8h, no Espaço Coco Bambu, e tem como objetivo discutir a implantação de uma operação nacional de segurança, que reúna todas as forças policiais, equipamentos e infraestrutura para o combate à criminalidade nos estados. Outro ponto que será articulado é a criação de um fundo nacional que, somado aos recursos do Tesouro Estadual e da União, possa ser destinado às ações da segurança pública.

Prévia..

Como parte da agenda do Encontro de Governadores do Nordeste, secretários de Justiça e Segurança de vários estados irão se reunir em Teresina, na próxima segunda-feira (5), a partir das 14h, no Hotel Arrey, zona leste da capital. A reunião deverá tratar da implantação do Plano Nacional de Segurança e elaboração da Carta de Teresina que será divulgada na terça-feira (6).

INSS Digital...

De modo a facilitar a vida dos profissionais da advocacia que militam no ramo previdenciário, OAB e INSS assinaram – ainda em 2017 – um protocolo de intenções para garantir o cumprimento às prerrogativas de advogadas e advogados nas agências do órgão. Tal protocolo deu origem ao INSS Digital, ferramenta que possibilita à advocacia realizar quase todos os procedimentos administrativos junto ao INSS por meio eletrônico.

Adesão...

Hoje, oito Seccionais da OAB já aderiram ao protocolo através de convênios com as respectivas Superintendências do INSS. A conquista foi comemorada na última semana pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, e pelo presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, Chico Couto, durante encontro em Brasília-DF.

Daqui a um mês, o RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), da Polícia Militar do Piauí, vai contar com dois drones para apoiar as atividades policiais. O descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por uma empresa no Piauí ao Ministério Público do Trabalho resultou em multa de cerca de R$ 11 mil, que foi revertida na doação de dois desses equipamentos à corporação.