'SUS' da Segurança

O presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira proposta que unifica o sistema de segurança do país, chamado SUSP (Sistema Único de Segurança Pública). A iniciativa propõe a integração das ações e dados de todos os órgãos do país por meio de conselhos administrados pelas três esferas de governo. Ela será gerida em nível nacional pelo Ministério da Segurança Pública. A proposta é que informações como ocorrências policiais, rastreamento de armas e munições e banco de dados genético e biométrico sejam centralizadas em um único sistema nacional. Caso as unidades da federação não forneçam ou não atualizem as informações, o Governo Federal poderá congelar o repasse de recursos para a área. A proposta parece boa. O intercâmbio de informações entre os órgãos da segurança pública tem se mostrado uma iniciativa extremamente eficaz no combate à criminalidade. Mas é preciso que os estados fiquem atentos para que a possibilidade de bloqueio do repasse de recursos federais não seja usada como uma forma de chantagear os governadores em troca de apoio político ao chefe do Executivo federal.



O deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou requerimento solicitando ao Governo do Estado a recuperação da rodovia PI 311, que liga a BR 343 ao município de São José do Divino. O tucano ressalta que a rodovia estadual encontra-se em péssimas condições.

Chapão não!

O ex-prefeito de Campo Maior Paulo Martins (PT) criticou a formação de uma chapa reunindo todos os partidos da base aliada para a disputa pelas dez vagas do Piauí na Câmara Federal e pelas 30 cadeiras na Assembleia Legislativa. Segundo Martins, que é pré-candidato a deputado federal, a medida só vai beneficiar os demais partidos, e prejudicará os petistas.

Liberdade de imprensa

A Justiça Eleitoral é responsável por 25% dos processos que envolvem liberdade de imprensa, aponta levantamento divulgado esta semana pelo Conselho Nacional de Justiça. As ações envolvendo questões eleitorais são geralmente propostas por candidatos ou partidos políticos questionando matérias que teriam prejudicado a sua imagem junto ao eleitorado.

Liberdade de imprensa II

O estudo analisou 2.373 processos, o que corresponde a apenas 4,5% do universo de casos existentes no país sobre o tema, que seriam, em cálculo aproximado, 300 mil ações.

Em reunião com o superintendente do Banco do Brasil no Piauí, Pio Gomes, e com o gerente-geral Robert Stênio, o ex-secretário de Administração e Previdência do estado Franzé Silva (PT) solicitou a reabertura da agência do banco em Angical, que está fechada desde fevereiro. Segundo Franzé, a medida tem causado prejuízos aos moradores da cidade. Da reunião também participaram o vereador Irmão Jordão (PT) e o suplente André Costa, ambos de Angical.