Sinal de atenção

Em todo país, 237 pessoas já morreram por causa da febre amarela do mês de julho até agora. Os números do Ministério da Saúde apontam que houve um crescimento acentuado em relação ao ciclo anterior da doença. É perceptível que a divulgação sobre os casos teve uma queda, mas é preciso manter alerta sobre a situação no país. A situação está plenamente sob controle, mas a recomendação do Ministério é a de que estados continuem vacinado até alcançar o índice de alta cobertura. Lamentavelmente, brasileiros não tem a mania de acompanharem de perto as vacinas.

Pelo visto não é só o governador Wellington Dias (PT) e o prefeito Firmino Filho (PSDB) que andam afinados na parceria administrativa e até política. Na tarde quarta-feira (28), Rejane Dias e Lucy Silveira, primeiras damas do Piauí e de Teresina, respectivamente, se reuniram para tratar sobre educação estadual e municipal, além do papel e fortalecimento da atuação das mulheres na política, entre outros assuntos. Neste ano, Rejane Dias vai se candidatar à reeleição para deputada federal e Lucy vai estrear na política se lançando candidata a deputada estadual.

Por falar nisso....

O secretário de Saúde de Teresina, Silvio Mendes, vai apoiar Luciano Nunes (PSDB) ao governo do Estado. Ele teria informado isso ao presidente de seu partido, Ciro Nogueira (Progressistas). E a primeira-dama de Teresina, Lucy Silveira, quem apoiará ao governo do Estado?

Venda casada II

Comentando sobre a nota “Venda casada”, publicada ontem aqui coluna na Roda Viva, a Comunicação do Governo do Estado destacou que sempre faz questão de registrar todos os parlamentares e parceiros que atuam em conjunto com a gestão para promover o desenvolvimento do estado. Todo o governo é grato e sabe da importância das parcerias para o bem de todo o Piauí.

Inviável

Está ficando inviável politicamente a presença de Nerinho, Janaína Marques, Zé Hamilton e Liziê Coelho no PTB. João Vicente Claudino vai retornar ao partido e seu comportamento não deixa dúvidas de que ele quer é combater Wellington Dias. Levando em consideração que Nerinho e Janaína são secretários, a filha de Zé Hamilton e o esposo de Liziê também são, eles devem fazer campanha para Wellington. Logo, devem procurar outra sigla. Caso fiquem no PTB, não poderão fazer campanha para Dias. Isso será constrangedor.

Sentado

Há tempos ninguém fala mais no processo que julga a subconcessão dos serviços da Agespisa. E há quem aposte que tão cedo não vão falar. O processo está na mesa do ministro Dias Toffoly, no Supremo Tribunal Federal. Toffoli, antes de ser ministro, foi advogado do PT.

Recondução

Em recente reunião, o deputado federal Átila Lira foi reconduzido à função de coordenador da bancada federal do Piauí. Na ocasião, também foram definidas as prioridades para as emendas orçamentárias deste ano. "É uma satisfação representar o Piauí. Reafirmo meu compromisso em contribuir para a transformação do Estado através desse trabalho", comenta.

Pagamento

O Governo do Estado informa que o auxílio alimentação, no valor de 3, 14% do salário já está implantado na folha de pagamento deste mês de todos os professores e técnicos da educação. Os profissionais poderão conferir seus contracheques e visualizar o valor que será pago retroativo a janeiro. O auxílio é uma alternativa que o Governo encontrou para valorizar a categoria. A previsão é que em maio o Estado saia do limite da LRF e possa implantar o reajuste dos professores no salário.