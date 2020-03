Servidores federais em trabalho remoto terão benefícios suspensos

Os servidores públicos federais em trabalho remoto por causa da pandemia de coronavírus deixarão de receber uma série de adicionais, auxílios e gratificações durante o período. Entre os benefícios suspensos, estão horas extras, auxílio-transporte, adicionais de insalubridade e de periculosidade e gratificação para quem trabalha com raios x ou substâncias radioativas. No caso do adicional do trabalho noturno, o servidor precisará comprovar a prestação do serviço remoto entre 22h e 5h para receber o benefício. As medidas valerão enquanto durar o estado de emergência de saúde pública.



No encontro com o comando do Exército Brasileiro no Piauí, nesta quinta-feira, 26, o governador Wellington Dias pediu a colaboração em ações de combate ao Coronavírus. O Exército estará presente nos aeroportos de Teresina e Parnaíba, bem como nas divisas do Estado. O governador falou da necessidade do apoio do Exército para atuar junto à Defesa Civil, estadual e municipais, e o Corpo de Bombeiros na assistência às famílias atingidas pelas chuvas.

Silvio, o progressista

Na movimentação da janela política, o ex-prefeito Sílvio Mendes lidera a corrida para ocupar o cargo de vice na chapa majoritária da base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB). Ele tem interesse em ocupar a vaga, tem apoio de Ciro Nogueira, tem apoio popular, até Firmino que tinha restrições a seu nome como prefeito, não tem quando ao cargo de vice. Então pronto. É só aguardar o período de registrar a chapa.

Sumiço positivo

O ex-presidente Lula sumiu do noticiário político nacional em meio às informações para combater o novo coronavírus. Faz bem. Não é papel de ex-presidente ficar sendo comentarista da gestão atual, principalmente neste momento em que instabilidade só prejudica a busca por soluções. Demais líderes de oposição também não podem partidarizar a questão. Dá um jeito aos rompantes do presidente em meio a toda essa crise é papel dos presidente da Câmara, do Senado, do STF e entidades técnicas da sociedade civil organizada.

Esforço concentrado

Deputados estaduais e federais tem feito um esforço para direcionar recursos de emendas impositivas para regiões que são suas bases eleitorais. A maioria dos recursos é para garantir compra de equipamentos de segurança para profissionais da saúde e investimentos em estrutura para atender possíveis pacientes do novo coronavírus.

A prioridade

O ano de 2020 é do ponto de vista econômico, perdido. No entanto, é preciso ressaltar que o mais importante é garantir a vida, de preferência saudável, da população.

Erramos

Na edição de segunda-feira (23) do jornal O DIA, na página 2, a manchete trouxe a palavra “suspenção”. Um leitor mais atento pede a retificação para lembrar que a grafia correta da palavra é “suspensão”. Pedimos desculpas pelo erro.

Isenção de impostos

O Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas do Estado do Piauí (Sindhospi) protocolou ofício solicitando à Prefeitura de Teresina a isenção ou redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) para 2% em favor das empresas do setor de saúde que atuam na capital, pelo prazo de seis meses. O refinanciamento de impostos, para que elas possam se reorganizar financeiramente, também foi solicitado. As medidas se baseiam no cenário de pandemia da Covid-19, que resultou na suspensão dos atendimentos eletivos por 15 dias. A ação, recomendada pelas autoridades sanitárias e que se fez necessária para a redução na transmissão do vírus, vem trazendo prejuízos às empresas do setor.