Sem reconhecimento

No Piauí, o controle de despesas realizado pelos auditores governamentais da Controladoria-Geral do Estado mostra que é possível melhorar a eficiência dos gastos públicos. Por exemplo, com a prevenção de falhas formais e materiais nos processos de licitação, contratação e pagamento das despesas. Somente no ano de 2017, por meio da parceria entre auditores e os Núcleos de Controle Interno dos órgãos, foram emitidos mais de 4,8 mil alertas para evitar falhas em procedimentos, as quais poderiam causar prejuízos ao erário. Apesar da importância e do impacto do trabalho de controle dos gastos públicos, que visa melhorar a eficiência da gestão e a correta aplicação dos recursos financeiros, na visão dos auditores falta um verdadeiro reconhecimento da classe por parte do Governo do Estado.

roda

O ex-deputado federal Elizeu Aguiar, recém-filiado ao PSL, será um dos candidatos ao Senado Federal pelo Piauí que contará com o apoio do presidenciável Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Em 2010, Elizeu teve a 12ª maior votação para a Câmara Federal, com quase 60 mil sufrágios.

Bloqueio irregular

Governadores de todo o país se mobilizam para desbloquear recursos da ordem de R$ 21 bilhões oriundos do Fundo de Participação dos estados e municípios que teriam sido bloqueados indevidamente. O problema foi identificado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Os governadores estiveram reunidos em Brasília nesta segunda-feira (9) para traçar estratégias de recuperação destes recursos.

Censo

O Censo da Educação Superior está com o prazo aberto para o preenchimento do cadastro de professores universitários. O censo é um requisito da instituição e exigência do Ministério de Educação (MEC) para o corpo docente. A Uespi recomenda que o cadastro seja feito até o dia 13 de abril. O censo é exigido anualmente às instituições de ensino superior, públicas e privadas. O cadastro tem o intuito de fornecer à sociedade um panorama sobre a situação da educação de nível superior no Brasil.

Regulamentação

Na próxima quarta-feira (11), a partir das 11 horas, será realizada na Câmara Municipal de Teresina uma audiência pública que discutirá a lei que trata sobre a regulamentação do transporte privado de passageiros, por meio de aplicativos como Uber, 99 Pop e Cabify. O texto, aprovado na Câmara dos Deputados em 28 de fevereiro, determina que cabe aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar esses serviços. O vereador Edilberto Borges (PT), que propôs a realização da audiência, afirma que o objetivo é discutir o tema com a sociedade.

Os deputados Fábio Abreu (PR) e Rejane Dias (PT) retomaram seus mandatos na Câmara Federal, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para desincompatibilização de gestores públicos que desejam que desejam concorrer a reeleição no Legislativo. O governador Wellington Dias (PT) e integrantes do governo petista prestigiaram o retorno da primeira-dama e do capitão ao Congresso. Eleitos em 2014, Rejane e Fábio Abreu tomaram posse nas secretarias de Educação e de Segurança Pública em março de 2015. Desde então, ambos só retomaram seus mandatos por breves períodos (de alguns dias), para apresentar emendas parlamentares e para votar contra a abertura do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ou seja, dos quatro anos de mandato para os quais foram eleitos, os dois só terão permanecido de fato na Câmara durante menos de um ano, ao final desta legislatura.