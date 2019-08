Sem mulheres na disputa

Até o momento, nenhum partido apresentou o nome de uma mulher como pré-candidata a prefeita de Teresina. Todos os nomes cotados no grupo político do prefeito de Firmino Filho são de homens: Kleber Montezuma, Silvio Mendes, Charles da Silveira, Washignton Bonfim. Na oposição, Fábio Abreu, Georgiano Neto, Franzé Silva e Dr. Pessoa estão entre os nomes apresentados por partidos. Logo, não se vê nenhuma mulher na lista. O único nome feminino que apresenta potencial para uma candidatura competitiva ao Palácio da Cidade é Margarete Coelho, que até diz está à disposição de seu partido. O problema é que seu partido aparentemente, não está à disposição dela.







O secretário de Turismo, Flávio Nogueira Júnior, esteve em audiência com o vice-presidente Hamilton Mourão nesta segunda-feira. No encontro, foi discutido o andamento de obras importantes para o Turismo do Piauí, solicitadas pelo deputado federal Flávio Nogueira, com destaques para a pavimentação da rodovia que liga Castelo ao Cânion do rio Poti e revitalização do monumento do Jenipapo, em Campo Maior.





Prefeita esclarece

Sobre as notas veiculadas na Coluna Roda Viva, na edição do Jornal O DIA desta segunda-feira (19), Vilma Amorim, prefeita de Esperantina-PI, vem a público esclarecer que não é verdade que “lavamos as mãos” em relação à sucessão ao cargo do executivo municipal nas próximas eleições. Enquanto gestora, nosso foco está no trabalho e no desempenho de políticas públicas para o município, por uma questão de respeito à vontade soberana da população esperantinense, que nos confiou o mandato por duas oportunidades seguidas. A temática da sucessão ao cargo da Prefeitura de Esperantina será tratada no momento oportuno.

Legislação municipal

É permitido aos táxis de Teresina, devidamente identificados, transitar nos corredores exclusivos para ônibus. A decisão está na portaria de número 48/2019, do dia 14 de agosto. Desde maio, a circulação já era permitida nas avenidas João XXIII e Presidente Kennedy, mas agora a ampliação contempla as faixas exclusivas e os corredores Sul I (que compõe as avenidas Barão de Gurgueia e Henry Wall de Carvalho), Corredor Sul II (Avenidas Miguel Rosa e Prefeito Wall Ferraz) e Corredor Gil Martins. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos (Strans) ficará responsável pela fiscalização.

Agência de Notícias do Nordeste

Os secretários de Comunicação dos estados nordestinos vão se reunir nesta quarta-feira (21), em Teresina, para lançar o site do consórcio Nordeste que vai funcionar como agência de notícias do Nordeste. O encontro acontece a partir das 8h, no Blue Tree Towers Rio Poty. “A comunicação é uma estrutura fundamental para a concretização das estratégias e parcerias do Consórcio Nordeste, é a base para desenvolver um posicionamento nacional e queremos todos falando a mesma linguagem para a região e para todo o país”, avaliou o coordenador de Comunicação do Piauí, Allisson Bacelar.

Fiscalização

A equipe de Fiscalização do CAU/PI cumpre agenda nesta semana na região centro-sul do estado. Nos dias 19 e 20 de agosto, os trabalhos serão realizados na cidade de Floriano. Já dia 21, quarta-feira, será na cidade de Uruçuí. Nos dias 22 e 23, a equipe vai desenvolver ações de fiscalização em Oeiras. O foco da fiscalização será combater o exercício ilegal da profissão de Arquiteto e Urbanista. Os agentes fiscais vão visitar obras e identificar a devida responsabilidade técnica, assim como o cumprimento de normas e resoluções do Conselho, que visam garantir a segurança e todos os demais benefícios consequentes do bom exercício da Arquitetura e Urbanismo.

Denúncia

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí vai oficiar a Agespisa para que a mesma realize uma análise da água da Barragem de Piracuruca, que fora vistoriada recentemente em razão de denúncia de grave poluição apresentada pelo Desembargador Brandão de Carvalho. Centenas de gaiolas são instaladas no local, sem o devido acompanhamento profissional e podem contribuir com a poluição do local.