Sem acordo

O encontro realizado nesta quinta-feira (24) entre o governo, a Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam) e outros grevistas independentes não resultou no fim das paralisações pelo país. A Abcam, que representa 700 mil caminhoneiros, quer continuar com a manifestação até a isenção de impostos se transformar em lei, e a entidade abandonou a reunião antes que se chegasse a um acordo. Outros representantes do setor, porém, discordaram da Abcam, e aceitaram parar com as manifestações. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), por exemplo, aceitou o pedido de trégua do governo. Ainda assim, os protestos devem continuar por todo o país, e já contam com o apoio de boa parte da população, mesmo com os incômodos gerados pelo movimento, como o fim dos estoques de combustíveis em postos e o risco de cancelamento de voos nos aeroportos de vários estados. Depois dos protestos de 2013, que iniciaram em São Paulo, parece que os brasileiros retornaram ao estado de anestesia, diante dos sucessivos escândalos de corrupção expostos pela mídia diariamente. Mas mesmo no conforto da sua apatia, a população se sente representada pelos caminhoneiros indignados que bloqueiam as rodovias de norte a sul do país.

O advogado Benigno Nuñez Novo foi nomeado para exercer o cargo em comissão de chefe da Assessoria Jurídica (símbolo DAS-3) da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com efeitos a partir de 29 de maio. É bom lembrar. Não faz nem dois meses que o irmão de Benigno, o deputado Fábio Novo, deixou o comando da secretaria para poder disputar a reeleição no pleito de outubro próximo.

Reajuste

A vereadora Cida Santiago lamentou a "ausência de diálogo" da Prefeitura de Teresina com os servidores municipais. A parlamentar manifestou apoio à categoria, cujo sindicato denuncia perdas salariais que se acumulam há vários anos. A Câmara aprovou um reajuste de 3%, porcentagem abaixo da inflação.

Transparência

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí apresente os contratos, notas fiscais e demais documentos que compõem a prestação de contas da entidade do ano de 2016. O pedido de prestação de contas foi feito por advogados insatisfeitos com o que eles classificam como "falta de transparência" da atual gestão, entre eles o pré-candidato Leonardo Airton. O desembargador federal Marcos Augusto de Sousa acatou o pedido e argumentou que a documentação que compõe a prestação de contas de 2016 não é protegida por sigilo, e que os advogados têm legítimo interesse no acesso às informações.

Agenda cancelada

Na página 3 do primeiro caderno, da edição de ontem (24), informamos que os ministros da Integração Nacional e de Minas e Energia cumpririam agenda em Teresina e Parnaíba. No entanto, a agenda de ambos foi cancelada e eles devem vir ao estado numa data futura, ainda não confirmada.

Foi aprovado nesta quinta-feira (24), em primeira votação, um projeto de lei que regulamenta, no âmbito do município de Teresina, a coleta, reutilização e destinação final, inclusive através de processos de economia solidária, de vasilhames de garrafas de vidro do tipo long neck. De autoria do vereador Valdemir Virgino (PRP), o PL ainda vai a plenário para segunda votação, prevista para ocorrer na sessão da próxima terça-feira, dia 29.