Sem a vírgula!

Nos últimos dias, autoridades alinhadas ao Governo Temer receberam um convite enviado pelo cerimonial da Presidência para participar do evento de celebração dos dois anos do emedebista à frente do Poder Executivo nacional. O evento acontece nesta terça-feira (15), no Palácio do Planalto, e o slogan escolhido para a cerimônia foi "O Brasil voltou, 20 anos em 2" - uma referência ao programa de governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que propunha uma política de governo desenvolvimentista, e cujo slogan foi "50 anos em 5". Claramente, para que o novo slogan tenha verossimilhança, a vírgula precisa ser retirada da frase. Afinal, com a manutenção dos cerca de 13 milhões de desempregados (problema que vem desde a gestão petista), e a aprovação da reforma trabalhista (cruel com os trabalhadores em muitos pontos), é mais provável que o país tenha regredido 20 anos - não avançado.





A Prefeitura de Teresina promoveu no último sábado (12) o dia D de mobilização da 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza, também conhecida como gripe. Segundo a PMT, 32 salas de vacina em todo o município foram abertas para imunizar aqueles que estão no público-alvo contra os vírus influenza A, cepas H1N1 e H3N2,z e influenza B. Mas parece que a campanha não transcorreu conforme o planejado. Várias pessoas denunciaram que mesmo no dia D as doses da vacina não estavam disponíveis em alguns dos locais de vacinação. Na semana passada, servidores do Hospital Universitário da UFPI denunciaram que ainda não tinham sido vacinados, mesmo fazendo parte do público-alvo da campanha.

Uma pesquisa realizada e divulgada pelo Governo do Estado indica que 65,74% dos usuários do Terminal Rodoviário Lucídio Portela avaliam como boas ou excelentes as mudanças realizadas no local pela concessionária responsável. O conserto das escadas rolantes, que estavam quebradas há anos, foi uma das melhorias mais elogiadas pelos entrevistados. A pesquisa aplicou 400 questionários.

Custo do atraso

O Governo do Piauí voltou a criticar os parlamentares de oposição que denunciaram supostas irregularidades na forma como foram utilizados os recursos de um dos dois empréstimos feitos pelo estado com a Caixa Econômica Federal. Por meio de nota, o Governo afirmou que "todo o trabalho da oposição de criar entraves para a liberação de empréstimos para o Piauí só serviu para aumentar os custos das obras previstas para serem executadas com o dinheiro das operações".

Custo do atraso II

"Para retomar as obras, as empresas precisarão fazer nova contratação de pessoal, realocar máquinas e as construtoras pedirão reajuste nos contratos para pagar essas despesas e refazer o que foi destruído com o passar do tempo que as obras ficaram paradas. As consequências disso tudo fica para a população que ficou esperando os benefícios do empréstimo, além do impacto financeiro nos cofres estaduais", pondera o Governo.

O deputado Rodrigo Martins (PSB) rebateu as afirmações feitas pelo Governo. "Isso parece mais uma justificativa antecipada para uma possível outra irregularidade, chamada superfaturamento de obras. É muito estranha essa posição do Governo, tendo em vista que as obras foram licitadas. E eu acredito que isso aí cheira a uma nova irregularidade, que é o superfaturamento de obras. É mais um caso aí para que a gente possa acompanhar com o Ministério Público. E o governador devia, na verdade, era ter no mínimo a hombridade de não falar da oposição, porque hoje mesmo ele estava entregando equipamentos [para o Hospital da Polícia Militar] como se fossem do Governo do Estado, quando parte desses equipamentos foram viabilizados através de emendas minhas para o HPM. Então, isso é algo que nos deixa tristes, mas ao mesmo tempo tranquilos em relação ao nosso dever", afirmou Rodrigo Martins.