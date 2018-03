Segovia cai

Menos de 24h após o Palácio do Planalto deixar claro que pretendia manter Fernando Segovia no comando da Polícia Federal, sua demissão foi confirmada por Raul Jungmann, titular do recém-criado Ministério da Segurança Pública. Indicado por José Sarney e pelo ministro Eliseu Padilha, o diretor-geral da PF foi alvo, durante sua curta gestão, de intensas críticas feitas por seus próprios colegas delegados federais, sobretudo depois de ter levantado suspeitas sobre as investigações no âmbito da Operação Lava Jato que envolvem o presidente Michel Temer (MDB). Na segunda-feira, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que emitisse uma ordem judicial para o diretor-geral da PF se abster de "qualquer ato de ingerência" sobre o inquérito que investiga Temer, sob pena de afastamento do cargo. Esses movimentos deixaram claro que a PGR e a própria PF sabiam que a relação entre Segovia e a cúpula do Planalto não era normal, havendo fortes indícios da existência de um pacto de "toma lá, dá cá". De um lado, um servidor público com sede de ascensão na carreira. Do outro, um político que ocupa o cargo mais poderoso do país e seus aliados mais próximos, que estão afundados em denúncias, as quais são investigadas justamente pela Polícia Federal. A queda de Segovia, portanto, serve para mostrar aos bandidos do colarinho branco que as instituições brasileiras estão cada vez mais fortes, e conseguem sobrepor os interesses da nação aos de quaisquer figuras políticas, por mais poderosas que sejam. Mas, para que isso aconteça, o povo e os bons representantes à frente dessas instituições precisam ficar atentos às manobras forjadas na calada da noite por aqueles que conspiram contra o país.

A Coordenação do Curso de Graduação de História da UFPI inovou na recepção aos calouros de 2018. O tema da calourada (recepção) foi da tolerância e respeito entre os gêneros. Num momento em que as mulheres ainda têm garantias e direitos sociais, civis e políticos aviltados, denúncias de assédio e de estupros, salários menores e em que os níveis de violência e desrespeito ainda são uma realidade em todo o país e, especialmente no Piauí, esta ação toca e provoca uma reflexão profunda nesta questão primordial nos dias atuais, enquanto permite a “quebra o gelo” dos primeiros momentos dos estudantes com a instituição e com os colegas. O intuito desta ação acadêmica foi promover uma reflexão acerca das diversas formas de violência contra as mulheres: física, psicológica e moral e para que haja uma convivência harmônica, pacífica e horizontal entre os gêneros.

Multas

"A máxima [da Prefeitura] não é educar. A máxima não é melhorar o trânsito. A máxima é: multe para arrecadar. Eu nunca, nesta cidade de Teresina, recebi um informativo sobre educação no trânsito", afirmou o vereador a Edilberto Borges Dudu (PT) na sessão desta terça-feira, ao comemorar uma decisão judicial que anulou multas aplicadas por meio de vídeomonitoramente que, segundo o parlamentar, são ilegais.

Oposição reunida

O deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) tem reunido em torno de seu nome os líderes da oposição que tem votos. Wilson Martins, Robert Rios, Átila Lira e outros menos votados se reuniram na noite de segunda-feira (26) para avaliar estratégias de campanha.

A fé não costuma falhar...

O PSC tem fé que vai filiar o deputado estadual Dr. Pessoa. A estratégia do presidente regional do partido, Valter Alencar, é se candidatar ao governo do Estado e ter Dr. Pessoa como candidato ao Senado e puxador de votos para o grupo político.

Estratégia curiosa

O ex-senador João Vicente Claudino tem discurso firme de oposicionista. Ele consegue apontar os erros da gestão de Wellington Dias com muita desenvoltura. No entanto, causa curiosidade o pensamento do empresário de que a oposição deve ter apenas um candidato ao governo do Estado. Principalmente porque no momento já são pelo menos quatro nomes com disposição para disputar o cargo.

Projeto avança

Avança internamente na Prefeitura de Teresina o projeto de implantação das paradas de ônibus no canteiro central da Frei Serafim. É preciso lembrar que se por um lado deve-se buscar a preservação do patrimônio do que de fato é histórico, por outro, é urgente que o sistema de transporte coletivo de Teresina passe por melhorias. E do jeito que está, não está bom.

Administração

O Adm. Rodrigo Cavalcante foi eleito por unanimidade como presidente do Conselho Regional de Administração do Piauí (CRA-PI), após a renúncia da presidente do CRA-PI, Admª Conceição Bugyja, e de sua diretoria, eleita para o biênio 2017/2018. Essa é a primeira vez que uma diretoria renuncia. As eleições no sistema acontecem a cada dois anos e, em outubro de 2018, acontecerão novas eleições, isso significa que a nova diretoria tem apenas 10 meses para realizar as mudanças que os profissionais de administração almejam.

Candidatura

O Governador Flavio Dino recebeu em audiência privada o ex Deputado Federal Osmar Junior, oportunidade em trocaram ideias sobre o quadro político brasileiro, e o projeto eleitoral do PCdoB. Mais uma vez, o Governador maranhense insistiu na necessidade de Osmar Junior se candidatar a deputado federal. Destacou o papel que a nova câmara federal precisa cumprir para tirar o país da crise e, segundo ele, é necessária a presença naquela casa de pessoas experientes e comprometidas com as causas maiores do Brasil.