Reta final do prazo

Pelo menos para imprensa, o MDB tem dito que o governador Wellington Dias (PT) tem até 15 de março para dar a palavra final se a sigla vai ou não ganhar o espaço de vice na chapa majoritária que concorrerá ao governo do Estado. Pelo comportamento do governador, não há restrições ao partido, mas o nome de Themistocles Filho pode não ajudar tanto o chefe do Executivo estadual a se reeleger, tendo em vista que o atual presidente da Assembleia Legislativa não tem perfil para campanha majoritária. O governador sabe disso e com a popularidade que tem, certamente não quer correr riscos. Atualmente, a população tem apontado no sentido de esperar novidades, representantes de uma nova política, e uma chapa com nomes tão tradicionais não comtemplaria essa reivindicação da população. Resta saber se chegado o tão esperado 15 de março, o governador vai garantir a indicação. E se garantir, o nome vai resistir até a campanha.

"Terra de oportunidades". Este é o nome da apresentação feita pelo governador Wellington Dias a empresários e investidores europeus em um encontro realizado na sexta-feira (23), em um hotel na cidade de Lisboa, em Portugal. O senador Ciro Nogueira foi um dos convidados do governador e participa da explanação. Wellington fez uma apresentação geral do Piauí, dando ênfase à evolução dos índices sociais e econômicos, além de descrever a questão de infraestrutura do estado.

Sem perder tempo

A governadora em exercício, Margarete Coelho (Progressistas), não perde tempo e tem percorrido o interior do estado enquanto comanda o Executivo estadual. Na última sexta-feira (23) ela cumpriu agenda em municípios da região de São Raimundo Nonato, de onde ela é natural. Margarete atua para permanecer na vice, mas sabe que caso isso não ocorra, vai ter que batalhar por uma vaga na Assembleia Legislativa. Com isso, ela não perde tempo e aproveita as oportunidades que tem para se fortalecer politicamente em sua região.

Ordem autônoma

O advogado Fábio Veloso fez um discurso contundente, por ocasião da reunião entre advogados, ocorrido na última quinta-feira, na Adufpi. Para ele, é preciso que a OAB-PI seja independente e que seus gestores não estejam atrelados ao Poder Público. Fábio disse que nunca os advogados tiveram suas prerrogativas tão desrespeitadas.

Imposto de renda

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) começa no próximo dia 1º e vai até o dia 30 de abril deste ano. O programa de preenchimento da declaração estará disponível na próxima segunda-feira (26). Estão obrigados a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50.

Cururu

Em discurso em Coronel José Dias, o deputado estadual Flávio Nogueira lembrou que o ex- governador Wilson Martins dizia que as obras paradas por conta da burocracia tinham um “cururu enterrado”. Agora com a continuação das obras e proximidade da finalização do Centro de Convenções e dos Quiosques de Coronel José Dias pelo visto os “cururus foram desenterrados”. Segundo ele esses bichos (burocracia) a gente só desenterra com muito trabalho e determinação de priorizar os recursos que já foram destinados e não deixar estas obras serem esquecidas.

Modernização

A Empresa Teresinense de Processamento de Dados (Prodater), da Prefeitura de Teresina, iniciou um projeto de modernização do sistema de internet nas bibliotecas da rede municipal da cidade. A finalidade é facilitar a pesquisa e o estudo dos alunos. O Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) da zona Norte foi o primeiro a receber o projeto. Com a instalação da internet irá aumentar o acervo e torná-lo mais atualizado, beneficiando o ensino e a aprendizagem dos que frequentam o espaço.

O vice-presidente regional do MDB no Piauí, João Henrique de Almeida Sousa, disse nesta sexta-feira (23) que a tese da candidatura própria do partido ao Governo está se fortalecendo e se consolidando entre os dirigentes da sigla em todo o Estado. Segundo ele, se a convenção do MDB fosse hoje, não há dúvida de que a candidatura própria sairia vencedora. Nesta semana, ele tem visitado 24 cidades da região de Floriano.