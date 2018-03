Reeducar contra o machismo

Ontem foi celebrado o Dia Internacional da Mulher, mas muitas delas não tiveram o que comemorar. Pelo contrário. Sentiram a impotência e a frustração de ver tantas homenagens na TV e nas redes sociais, enquanto vivem momentos de horror dentro de suas próprias casas, no trabalho e em qualquer outro ambiente. Para a promotora Amparo Paz, o machismo é o principal culpado por esta triste realidade experimentada por tantas mulheres no mundo. “Desde a infância é imposto à criança do sexo masculino que seja forte, não demonstre fragilidade, inclusive com a conhecida expressão ‘homem não chora’, o que não é verdade, claro. Sendo assim, a violência de gênero que observamos em nossa sociedade é resultado de uma cultura machista, que prejudica principalmente as mulheres, mas também aos homens. É preciso mudar isso. Ninguém ganha com o machismo e com a violência", afirma a promotora de Justiça Amparo Paz, que coordena o projeto "Reeducar", por meio do qual homens processados por violência doméstica recebem orientações para que aprendam a suprimir pensamentos e comportamentos machistas.

Faleceu nesta quinta-feira, aos 93 anos, o professor Olímpio Castro de Oliveira (na foto, o segundo da esquerda para a direita). Ele estava internado num hospital particular de Teresina, com um quadro de pneumonia. Foi por oito anos diretor do Liceu Piauiense, vereador de Campo Maior na década de 1950 e vereador de Teresina entre 82 a 88. Olímpio Castro é pai do jornalista José Olímpio, que já foi presidente do sindicato que representa a categoria no estado.

Minoria na TI

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), as mulheres representam apenas 20% dos profissionais de TI (tecnologia da informação) no Brasil.

Até nas gigantes

E o cenário desigual se repete em gigantes, como a Microsoft, onde somente 26% do quadro de funcionários são mulheres, conforme apontou o estudo Diversity in Tech 2017. O Facebook e Instagram possuem 35% da participação feminina em seus times. No Google 31% dos funcionários são do sexo feminino. Dentre as empresas analisadas, o Linkedin é a que possui maior equilíbrio entre os gêneros: 42% do seu pessoal são mulheres.

Dinheiro caro

A Petrobras assinou com um sindicato de 17 bancos uma linha de crédito compromissada no valor de US$ 4,35 bilhões, com vencimento em março de 2023. Através do instrumento, a companhia poderá efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento. O produto está sendo utilizado de forma inaugural pela Petrobras e terá um custo de 0,51% a.a. pela manutenção do limite junto aos bancos. Ou seja, a estatal pagará US$ 22 milhões por ano apenas para ter este valor disponível.

E se usar?

Caso os saques sejam de fato realizados, a empresa pagará juros fixados conforme o índice Libor (taxa de referência internacional), mais 1,7% a.a. (se sua nota de crédito estiver inferior ao grau de investimento no momento do saque) ou 1.3% a.a. (caso a empresa esteja com grau de investimento).