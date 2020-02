Receita antecipa pagamento de lotes de restituição do Imposto de Renda

A partir deste ano a Receita Federal antecipará o pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Tradicionalmente paga em sete lotes, de junho a dezembro, a restituição será paga em cinco lotes, do fim de maio ao fim de setembro. Pelo cronograma anunciado ontem (19) pela Receita Federal, o primeiro lote será pago em 29 de maio. Os lotes seguintes serão pagos em 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro.



A vereadora Cida Santiago visitou abrigos onde venezuelanos estão instalados em Teresina. São 187 cidadãos da Venezuela divididos em dois abrigos, localizados nos Bairros Buenos Aires e Poty Velho. A parlamentar fiscalizou a condição em que vivem os abrigados e segundo ela os locais precisam de mais atenção do poder público municipal. A vereadora destacou que irá atrás de soluções para melhorias, também vai querer saber qual será a finalidade de recursos que serão enviados pelo Governo Federal e ainda reclamou da forma que foi escolhida a instituição para gerir os recursos.

Inauguração

A população de Bom Jesus e da região da Chapada das Mangabeiras vai receber uma policlínica toda equipada. A unidade de saúde será inaugurada nesta quinta-feira (20), às 11h30, pelo governador Wellington Dias e pelo secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. Na policlínica, também conhecida como Centro Especializado para Doenças Crônicas, foram investidos, para aquisição de equipamentos, R$ 1.100.000. A unidade de saúde servirá de referência para a excelência dos serviços prestados, com dedicação de 100% SUS.

Controle Social

Cerca de 230 pessoas, entre professores, diretores, e demais gestores da educação da região de Piripiri, participam do “Encontro Técnico TCE Educação”, realizado em Piripiri, na terça-feira (18). Foi o terceiro evento realizado pelo TCE, que está percorrendo o Piauí levando especialistas, auditores e conselheiros do Tribunal para discutir pautas relacionadas às políticas de educação implementadas atualmente, além de propostas para o futuro do ensino. Os palestrantes abordam temas como “Gestão Escolar”, ”Calendário Escolar”, “Licitações e Contratos em Educação”, “Contratação de Pessoal por Tempo Determinado” e “Criação, funcionamento e atuação dos Conselhos Municipais de Educação”.

XIV Semana Institucional

A Escola Judicial do TRT da 22ª Região (EJUD 22) realizará uma série de atividades na XIV Semana Institucional, que acontecerá no período de 9 a 13 de março, no edifício-sede do TRT da 22ª Região. A Semana Institucional tem como objetivo atender às necessidades de qualificação de pessoal do Tribunal para o melhor desempenho das funções jurisdicionais e administrativas. Na oportunidade, magistrados e servidores participarão de uma vasta programação, incluindo palestras e oficinas com renomados profissionais de diversas áreas do conhecimento.

Registro do encontro do ex-senador João Vicente Claudino (PTB) com um grupo político do município de Alvorada do Gurguéia. Uma grande coligação entre a oposição e parte da situação vem sendo articulada para garantir maior adesão ao pré-candidato Lécio Gustavo do MDB.