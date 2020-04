Rápido no socorro aos bancos, governo é lento para ajudar o povo

O governo age rápido através do Banco Central e do Ministério da Economia para beneficiar instituições financeiras em meio à pandemia do novo coronavírus. A proposta de repasse compulsório é bem generosa aos bancos. No entanto, quando a meta é ajudar a população pobre, o bonde anda bem mais devagar. Apesar da Câmara dos Deputados e do Senado Federal aprovarem , em regime de urgência, o auxílio financeiro a autônomos e informais, o governo agora fala da necessidade de aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição para aprovar um “orçamento de guerra”. Caso isso venha a ocorrer na prática, o governo parece utilizar a o auxílio aos pobres como moeda de troca para aprovar uma medida que o beneficia. Além disso, o governo trabalha com a data de 16 de abril como a razoável para que o dinheiro chegue realmente nas mãos dos cidadãos. O problema financeiro já adentrou às casas das famílias brasileiras, por conta disso, o dinheiro precisa chegar o mais rápido possível nas mãos das famílias, e o jogo político e de poder precisa rapidamente ser colocado de lado.



O Sindicato dos Bancários do Piauí recomenda aos clientes do setor bancário que atendam às orientações das autoridades, evitem deslocar-se para as agências bancárias e deem preferência para usar produtos e serviços dos bancos pelos canais digitais.

A população ainda insiste em buscar atendimento dentro das agências, gerando aglomerações em filas nas portas dos bancos. Vale ressaltar que as agências bancárias estão seguindo as normas de higienização e que para mudar o cenário atual é necessário a participação de todos, por isso o recomendável é ficar em casa e usar a tecnologia a favor.

Licitação suspensa...

O juiz Maurício Machado Queiróz Ribeiro, da Vara Única da Comarca de Porto – Piauí, concedeu mandado de segurança em caráter liminar solicitado pela Agespisa e determinou a suspensão de uma licitação que a prefeitura do município iria realizar na sexta-feira (3). A licitação tinha como objetivo contratar uma empresa privada para gerenciar o sistema de abastecimento de água e esgoto da zona urbana da cidade. Com a decisão, o sistema continuará sendo operado pela Agespisa.

Concorrência limitada...

Para solicitar a suspensão da licitação, a empresa elencou uma série de vícios que considera presentes no edital de licitação publicado pela prefeitura, dentre eles a proibição de que a própria Agespisa seja uma das concorrentes.

Altos

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Altos está reforçando medidas de enfrentamento ao coronavírus com ações de desinfecção de locais públicos. O procedimento é realizado através de solução de hipoclorito de 2 a 2,5% p/p, diluído conforme recomendação das autoridades e borrifado por meio de bombas. Os locais-alvo da desinfecção são, de início, aqueles com maior fluxo de pessoas, como praças e mercado, além de regiões próximas aos serviços de saúde. O hipoclorito, em tal diluição, tem ação comprovada contra o vírus.

Abrigo em escola

A Secretaria de Educação (Seduc) fez limpeza, reparos, adequações nas instalações da Unidade Escolar Anicota Burlamarqui. A escola foi disponibilizada para abrigar pessoas em situação de rua. Hercília Amorim, coordenadora da Pastoral do Povo de Rua de Teresina, explica que 36 pessoas foram acolhidas na escola e devem ficar por pelo menos 60 dias, de forma a obedecer as recomendações de isolamento social.

O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Piauí (CES-PI), João Cabral, esteve reunido nesta quarta (01) com o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto. Durante o encontro os gestores trataram sobre as demandas referentes ao Conselho, ações de combate ao novo Coronavírus e as medidas de implantação dos hospitais de campana no Estado.