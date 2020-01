Quem ocupará a vice-presidência da Alepi?

Pelo entendimento

Com o retorno das atividades da Assembleia Legislativa do Piauí, na primeira semana de fevereiro, a casa deve definir quem ocupará a vice-presidência vaga com a morte do deputado Fernando Monteiro, do PRTB, no dia 26 de dezembro do ano passado. A escolha se dará por eleição em plenário conforme o regimente interno da Alepi, segundo o presidente Themístocles Filho. Enquanto fevereiro não chega, nos bastidores daquele poder os pretendentes ao cargo já se movimentam no sentido de ganhar apoio e votos na eleição. No páreo estão os deputados Nerinho, do PTB, o republicano Gessivaldo Isaías e os Progressistas Wilson Brandão e Júlio Arcoverde. Entretanto, para evitar uma disputa acirrada entre os que estão de olho no cargo, o presidente Themístocles Filho está na articulação para costurar um acordo no sentido de que não ocorra uma disputa pelo cargo, e que no final seja escolhido um nome de consenso.

Hoje, 6 de janeiro, é consagrado como Dia de Santos Reis, bastante celebrado na Capital e no interior piauiense. Em Teresina, a Prefeitura Municipal divulgou uma programação especial que iniciou nesse domingo, no Parque da Cidadania, com apresentações de reisado e música. Nesta segunda, as atividades continuam a partir das 19h, no povoado Boquinha, na zona rural. De acordo com a tradição cristã, a celebração ao Dia de Reis é uma homenagem à visita dos magos do oriente ao recém-nascido menino Jesus. A festa foi introduzida no Brasil pelos portugueses no período colonial.

Ataques à imprensa

Quase dez ataques por mês foram desferidos pelo presidente Jair Bolsonaro a profissionais jornalistas, a veículos de comunicação e à imprensa em geral, em seu primeiro ano à frente do País. O monitoramento vem sendo feito pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), que aponta um total de 116 declarações contra a imprensa em 2019. Foram 11 ataques a jornalistas, e 105 tentativas de descredibilização da imprensa. Arre!

Poder e religião

O PT piauiense deve seguir a orientação do presidente Lula que está orientando a sigla nos estados a criarem núcleos evangélicos visando disputar esse segmento do eleitorado fiel ao presidente Bolsonaro. Vale lembrar que assim que o petista deixou a prisão em Curitiba, no Paraná, falou para aliados que o partido precisava "aprender com os pastores", que falam bem e são ouvidos.

Na Alepi

Apesar do recesso e com retorno às atividades somente em fevereiro, a Assembleia Legislativa do Piauí dará posse, amanhã, dia 7, ao suplente Bessah Filho, do Progressistas, na vaga do titular Fernando Monteiro (PRTB), que morreu dia 26 de dezembro de 2019. A confirmação é do presidente da Casa, Themístocles Filho, e será às 10h, no seu gabinete. Com a posse efetiva de B.Sá Filho, o suplente petista Warton Lacerta, que exerce mandato, passa à condição de primeiro suplente. Belê Medeiros, também do Progressistas, deve assumir mandato.

Mais suplentes

Mais dois suplentes de deputados estaduais devem retornar à Alepi assim que acabar o recesso parlamentar. A sindicalista Elisângela Moura, do PCdoB, e o professor João de Deus, do PT. A comunista e o petista ganharam posição como suplentes da coligação governista com a efetivação como deputado do Progressistas B. Sá Filho. Quem paga a conta é o contribuinte.

Sucessão municipal

Até o encerramento do prazo de filiação para quem deseja concorrer ao pleito eleitoral deste ano, dia 2 de abril, o cenário político em Teresina promete muitas surpresas. Umas delas será se confirmada a dupla, ex-prefeito Silvio Mendes (sem partido) e o empresário João Vicente Claudino, presidente do PTB, como candidatos a prefeito e vice, respectivamente, em chapa pura.

Luiz Carlos de Oliveira